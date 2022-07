Simptoma dolgega covida tudi izguba las in motnje spolne funkcije

Nova študija, ki jo je Univerza v Birminghamu izvedla med približno 2,3 milijona Britanci, pa razkriva še nekaj novih simptomov, in sicer amnezijo, govorno motnjo apraksijo, črevesno inkontinenco, erektilno disfunkcijo, halucinacije in otekanje okončin.

Približno 10–20 odstotkov ljudi, ki zbolijo za covidom, prizadene še t. i. "post covid" oz. dolgi covid. Simptomi, s katerimi trpijo, se lahko razvijejo na novo ali pa vztrajajo že od začetka bolezni. Nekaj simptomov nam je že dolgo znanih, to so utrujenost, težko dihanje, težave s spominom, koncentracijo in spanjem, vztrajen kašelj, bolečina v prsih, težave pri govoru, bolečine v mišicah, depresija, anksioznost, pa tudi izguba voha in okusa.

Podatke so zbirali med januarjem 2020 in aprilom 2021. Med ljudmi, ki so sodelovali v študiji, jih je bilo 486.149 v preteklosti okuženih z virusom, 1,9 milijona sodelujočih pa se z virusom še ni okužila. V študiji so sodelovali le posamezniki, ki zaradi bolezni niso bili hospitalizirani. Raziskovalci so jih glede na simptome razdelili v tri kategorije, in sicer na tiste z respiratornimi simptomi, na tiste s težavami v duševnem zdravju in s kognitivnimi težavami ter tiste, ki so zaznavali širši obseg simptomov, povzema Sky news.

Novi simptomi bodo pomagali pri razumevanju dolgega covida

Izredni profesor javnega zdravja na Univerzi v Birminghamu dr. Shamil Haroon je ob tem povedal, da raziskava potrjuje izjemno širino simptomov dolgega covida. Ker so v študiji primerjali rezultate bolnikov in tistih, ki za covidom niso nikoli zboleli, so s študijo prav tako dokazali, da gre res za covidne simptome, saj jih ni bilo mogoče razložiti z drugimi dejavniki, kot so na primer življenjski slog in kronična obolenja oz. bolezni.

"Novi simptomi, ki smo jih odkrili, bi morali zdravnikom in razvijalcem kliničnih smernic pomagati izboljšati oceno bolnikov z dolgoročnimi učinki covida-19. Z našo študijo bodo tudi lažje razmislili o tem, kako je mogoče najbolje obvladati to breme simptomov," je še dodal Haroon.