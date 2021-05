Večji asteroid bi lahko izbrisal vso Evropo

V enotedenski vaji, ki jo je vodila Nasa, so ugotovili, da se Evropa ob trku večjega asteroida ne bi mogla izogniti uničenju, četudi bi imeli šest mesecev, da bi se nanj pripravili. Hipotetični scenarij, ki so ga preverili med planetarno obrambno konferenco, je dokazal, da vlade niso pripravljene na tovrstno katastrofo, poroča The Independent.

"Če bi se soočili s scenarijem v resničnem življenju, v tako kratkem času in s trenutnimi zmogljivostmi ne bi mogli izstreliti nobenega vesoljskega plovila,"so dejali udeleženci. Edini odziv na tak dogodek bi tako bila evakuacija območja, ki naj bi ga asteroid zadel, a to območje bi obsegalo večji del severne Afrike in Evrope.