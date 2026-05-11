Znanost in tehnologija

Škodljive tablete za strojno pomivanje: draženje kože, vpliv na hormone ...

Ljubljana , 11. 05. 2026 15.21 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Tablete za pomivalni stroj

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na škodljive snovi v tabletah za strojno pomivanje posode. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter z zanesljivim okoljskim certifikatom.

Kot so izpostavili v ZPS, se v zadnjih letih vse pogosteje odpira vprašanje varnosti tablet za pomivalni stroj.

"Nekatere sestavine dražijo kožo, druge vplivajo na hormone, tretje obremenjujejo vodne ekosisteme. Med njimi so tudi snovi, ki niso nujne za čiščenje, temveč služijo čistemu videzu ali vonju," so opozorili.

"Res je, da gre za majhne količine, a zgodba se tu ne konča. Slaba stran je v ponavljanju. Izdelke uporabljamo dolgo časa, zato se izpostavljenost tem snovem kopiči. Poleg tega ne gre le za eno snov, temveč za kombinacijo kemikalij iz različnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan," so navedli.

Ko tableta opravi svoje delo, njene sestavine namreč ne izginejo. Po odtoku potujejo v kanalizacijo in naprej v vodno okolje. "Tam se ne razgradijo vse enako - nekatere vztrajajo dlje, se kopičijo, škodujejo organizmom ali tvorijo nove problematične spojine. Čistost se zato ne konča pri krožniku, ampak se nadaljuje v naravi," so izpostavili.

FOTO: Shutterstock

Med kemikalijami z dokazano škodljivimi učinki si po njihovih besedah posebno pozornost zaslužijo linearni alkilbenzen sulfonati (LAS), ki veljajo za učinkovite in poceni razmaščevalce. Obenem so slabo razgradljivi, lahko so strupeni za vodne organizme in pomembno obremenjujejo okolje. V EU so sicer dovoljeni, a so izključeni iz okoljskih certifikatov.

Drugi takšen primer je benzil salicitat, ki se uporablja kot dišava in utrjevalec vonja, uvršča pa se tudi med sumljive hormonske motilce. Čeprav ni prepovedan, pa je strogo omejen in označen kot alergen.

V ZPS opozarjajo tudi na škodljive učinke dišavnih alergenov, ki lahko dražijo kožo in oči ter pri občutljivih ljudeh povzročijo alergijske kožne reakcije. Nekateri škodujejo tudi vodnim organizmom. EU je sicer leta 2023 razširila seznam označenih alergenov s 26 na 82 snovi.

Podatki pa kažejo tudi na možne hormonske učinke v primeru sestavine BHT, ki se v čistilih uporablja kot antioksidant in preprečuje razgradnjo občutljivih sestavin. BHT je zato obravnavan kot sumljiv endokrini motilec, njegova uporaba pa je v EU omejena.

Še bolj jasno so opredeljene borove spojine, ki so v EU razvrščene kot strupene za razmnoževanje. "V toksikoloških študijah na živalih so povzročile zmanjšano plodnost ter vplivale na razvoj ploda in spremembe v razvoju spolnih organov," so opozorili v ZPS.

Ob tem so pozvali k izbiri izdelkov s čim krajšim seznamom sestavin, brez dišav in barvil ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Uporabniki naj prav tako ne nasedajo "bleščečim obljubam o sijaju, svežini in 'power' učinku", so dodali.

tablete za strojno pranje nevarnosti zps

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ljubim svojo državo
11. 05. 2026 17.06
naj oni sestavijo seznam manj škodljivih če že vedo, da je tako
?iro123
11. 05. 2026 16.59
Ko bi folk vedu, kok so strupeni tile dodatki za pranje v stroju, bi vse zmetali stran.
janez653
11. 05. 2026 16.49
kupi se najcenejše in je
Uporabnik1935308
11. 05. 2026 16.45
Povejte-kdo vam še ni plačal in kdo vam še bo plačal, za tole nakladanje? Že 30 let so te zadeve na trgu in vi šele sedaj mukate o nevarnostih, ki nam pretijo.
oježeš
11. 05. 2026 16.41
Kot običajno, ni pa navedeno katere tablete so tako nevarne, da bi ljudje uporabljali saj tiste, ki so manj nevarne, ker idealno varnih ni. Mogoče se bo pa kdo našel in v Štartaj Slovenija začel izdelovati tablete za pomivalne stroje iz EKO materiala.
