Skoraj 14.500 podpisov za zakonsko omejitev uporabe telefonov v šolah

Po navedbah organizatorjev so v okviru akcije Odklopi.net od 20. februarja do 31. marca zbrali 14.467 podpisov, med podpisniki so bili tudi strokovnjaki z različnih področij znanosti ter številne osrednje organizacije in združenja s področij vzgoje, izobraževanja, športa in zdravstva, akcijo pa so podprli tudi starši. Kot ugotavljajo, so tako dosegli glavna cilja akcije, ki sta bila povečanje zavedanja nevarnosti prekomerne rabe digitalnih in zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladih ter sprememba zakonodaje, s katero bi se omejila uporaba elektronskih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

"Izzivi, povezani z digitalnimi tehnologijami, so bili izpostavljeni tudi v medijih in javnih debatah. K začetku spreminjanja zakonodaje je pristopilo pristojno ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki se je zavezalo, da bo pri spremembah zakonodaje upoštevalo mnenje javnosti in stroke, ki se dnevno srečuje z izzivi sodobnih tehnologij," so v sporočilu za javnost navedli organizatorji.

Ministrstvo je namreč pripravilo predlog novele Zakona o osnovni šoli, v katerem je med drugim predvidena omejitev uporabe elektronskih naprav izključno na pedagoške aktivnosti. Javna razprava o predlogu se je iztekla konec marca, po napovedih ministrstva je obravnava novele na vladi predvidena v maju.

Pobudniki akcije Odklopi.net se, kot so zapisali, zavedajo, da zakonske spremembe same po sebi še ne pomenijo razsodnejše uporabe zaslonskih naprav med otroki in mladimi, ampak je to le eden od korakov na poti k razumnejši uporabi tehnoloških pripomočkov. "Izkazalo se je, da smo za soočanje s sodobno tehnologijo odgovorni vsi, ne samo otroci in mladi ter njihovi starši. Zato moramo odnos do digitalnih tehnologij gojiti pri sebi, svojih otrocih in v širši družbi," menijo.

S peticijo so po njihovi oceni dosegli spoznanje, da človek ni nujno sam, ko se znajde v tehnološki pasti, in da lahko s skupnim nastopom, sodelovanjem in medsebojno pomočjo zaščitimo ranljive posameznike in skupine. "Sodelujoče v akciji nas hrabri dejstvo, da uporaba sodobnih tehnologij v šolah ne bo samo omejena, temveč tudi spodbujena na način varne in poglobljene uporabe skozi pouk, ki bo otrokom in mladim pomagal razložiti ozadje delovanja sodobnih sopotnikov v digitalnem svetu, torej naprav, s katerimi sobivajo," so dodali.

Sodelujočim so se zahvalili za sodelovanje in se zavezali, da bodo spremljali pripravo rešitev in njihovo ustreznost ter se "aktivno vključevali v javne razprave in glasno opozarjali na težave in neodzivnost odgovornih, če bo to potrebno".