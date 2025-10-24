Svetli način
Znanost in tehnologija

Skoraj polovica Slovencev zaskrbljena zaradi umetne inteligence

Ljubljana, 24. 10. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 55 minutami

STA
V Sloveniji je skoraj polovica prebivalcev zaskrbljenih, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je pokazala raziskava, ki sta jo ob svetovnem tednu medijske in informacijske pismenosti objavila Mednarodno združenje WIN in Inštitut Mediana. Najbolj zaskrbljeni so sicer glede umetne inteligence Finci, najmanj pa Kitajci.

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca FOTO: Shutterstock

Strinjanje s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je izrazilo 47 odstotkov sodelujočih prebivalcev Slovenije. To je več od svetovnega povprečja (45 odstotkov), a primerljivo z evropskim povprečjem (48 odstotkov). Prebivalci Slovenije so se izkazali tudi za bolj skeptične do umetne inteligence v primerjavi s prebivalci Hrvaške in Srbije (v obeh primerih 40 odstotkov).

Najbolj so se sicer s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, strinjali prebivalci Finske (59 odstotkov), najmanj pa prebivalci Kitajske (21 odstotkov).

Delež zaskrbljenih prebivalcev se sicer s starostjo viša. S trditvijo so se najmanj strinjali mladi v starosti do 24 let (39 odstotkov), najbolj pa starejši nad 65 let (54 odstotkov). Prav tako je skrb višja med bolj izobraženimi – v primeru posameznikov z dokončanim magisterijem ali doktoratom je bilo takšnih 49 odstotkov, med nižje izobraženimi oziroma z nedokončano osnovno šolo pa 33 odstotkov.

Raziskava je bila izvedena v 40 državah sveta, v njej pa je sodelovalo okoli 35.000 posameznikov. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih državljanov.

raziskava umetna inteligenca
KOMENTARJI (1)

24. 10. 2025 15.59
Kakor se vzame. Polovica zaskrbljena, polovica pa ne .
