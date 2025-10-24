Skoraj polovica Slovencev zaskrbljena zaradi umetne inteligence

Strinjanje s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je izrazilo 47 odstotkov sodelujočih prebivalcev Slovenije. To je več od svetovnega povprečja (45 odstotkov), a primerljivo z evropskim povprečjem (48 odstotkov). Prebivalci Slovenije so se izkazali tudi za bolj skeptične do umetne inteligence v primerjavi s prebivalci Hrvaške in Srbije (v obeh primerih 40 odstotkov).

Najbolj so se sicer s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, strinjali prebivalci Finske (59 odstotkov), najmanj pa prebivalci Kitajske (21 odstotkov).

Delež zaskrbljenih prebivalcev se sicer s starostjo viša. S trditvijo so se najmanj strinjali mladi v starosti do 24 let (39 odstotkov), najbolj pa starejši nad 65 let (54 odstotkov). Prav tako je skrb višja med bolj izobraženimi – v primeru posameznikov z dokončanim magisterijem ali doktoratom je bilo takšnih 49 odstotkov, med nižje izobraženimi oziroma z nedokončano osnovno šolo pa 33 odstotkov.

Raziskava je bila izvedena v 40 državah sveta, v njej pa je sodelovalo okoli 35.000 posameznikov. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih državljanov.