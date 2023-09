Skoraj vsi v Evropi dihamo onesnažen zrak

Preiskava časopisne hiše Guardian je pokazala, da skoraj dve tretjini Evropejcev dihata zrak, ki je slabši od tistega, ki ga predpisujejo smernice Svetovne zdravstvene organizacije. Skoraj 30 milijonov Evropejcev živi na območjih s koncentracijami delcev PM, ki vsaj štirikrat presegajo smernice WHO. Najslabši zrak dihajo v Severni Makedoniji, zrak v vzhodni Evropi pa je bistveno slabši od tistega, ki ga dihajo v zahodni Evropi, so glavne ugotovitve preiskave.

Britanski Guardian je analiziral podatke o kakovosti zraka v Evropi, ki so jih pridobili z najnovejšo tehnologijo. Rezultati pa kažejo zaskrbljujočo sliko. Kar 98 odstotkov prebivalcev Evrope živi na območjih, kjer zrak vsebuje količino delcev PM, ki presega priporočene mejne vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Skoraj dve tretjini pa živita na mestih, kjer zrak vsebuje kar dvakrat več delcev PM, kot je še sprejemljivo glede na smernice WHO.

icon-expand Dihanje FOTO: Shutterstock

Najbolj onesnažen zrak pa dihajo v Severni Makedoniji, kaže preiskava. Skoraj dve tretjini ljudi v tej državi živita na območjih, kjer je onesnaženost zraka več kot štirikrat večja od smernic Svetovne zdravstvene organizacije za delce PM2,5, medtem ko je bilo na štirih območjih celo ugotovljeno, da je onesnaženost zraka skoraj šestkrat večja, kot bi še bilo v mejah smernic, tudi v prestolnici Skopje.

Zrak v vzhodni Evropi bolj onesnažen Ugotovitve Guardiana kažejo tudi, da je vzhodna Evropa precej bolj onesnažena od zahodne. Izjema je Italija, saj dolina reke Pad in okolica kar za štirikrat presegata zgornjo mejo delcev PM. Skoraj vsi prebivalci sedmih držav vzhodne Evrope – Srbije, Romunije, Albanije, Severne Makedonije, Poljske, Slovaške in Madžarske dihajo zrak, ki vsaj dvakrat presega mejne vrednosti WHO. Več kot polovica prebivalstva Severne Makedonije in Srbije živi na območjih, kjer so mejne vrednosti za kakovost zraka presežene za kar štirikrat, opozarjajo. Na Švedskem na drugi strani ni območja, kjer bi koncentracija delcev PM2,5 presegla več kot dvakratno vrednost WHO, je še pokazala raziskava. Onesnažen zrak vsako leto zahteva skoraj 400.000 življenj Onesnažen zrak preglavice povzroča predvsem prebivalcem mest. Kar 97 odstotkov mestnih območij namreč diha zrak, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija označuje kot škodljivega, pa ugotavlja tudi poročilo Evropske agencije za okolje. Kot izpostavljajo, dokazi o škodljivih učinkih tudi manjšega onesnaženja zraka naraščajo, kar kaže na to, da varna raven onesnaženega zraka, ki ne bi imela negativnega učinka na naše zdravje, najverjetneje ne obstaja.