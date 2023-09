Skrito tveganje sončnih elektrarn: požarov bo vedno več

Fotovoltaični paneli (PV) predvsem s staranjem predstavljajo požarno tveganje, kažejo ugotovitve. Podatki, ki predstavljajo takšne požare med letoma 2009 in 2019 ter veljajo za Italijo in Francijo, kažejo, da se na en gigavat, ki ga pridobimo s sončnimi elektrarnami, zgodi do 29 požarov letno. Navadno gre za starejše sončne elektrarne.

"Nevarnost za nastanek požara predstavljajo poškodovani moduli, oksidirani spoji na električnih instalacijah, kabelske povezave in pregrevanje razsmernikov. Problem se pojavi, ko so ob naštetih komponentah sončne elektrarne tudi druge gorljive snovi, kot so ostrešje, strešna kritina ipd., ki se lahko vžgejo," pojasnjujejo strokovnjaki iz Zavoda za gradbeništvo (ZAG) prof. Grunde Jomaas, Nik Rus in dr. Aleš Jug iz ekipe projekta Frissbe. Na ZAG pripravljajo smernice na temo varne vgradnje sončnih elektrarn in z industrijo sodelujejo pri izboljšanju varnosti. Dosedanje ugotovitve že kažejo, da mora biti pred vgradnjo sončne elektrarne narejena analiza tveganja, oceniti je treba tveganja. Nameravajo pa tudi pripraviti osnovo za certificiranje monterjev in vseh, ki se v življenjskem ciklu srečajo s sončno elektrarno.

Kot poudarjajo, so nujne raziskave požarov, povezanih s fotovoltaičnimi sistemi, in novi standardi v zvezi s požarno varnostjo PV-naprav, ki jih je treba takoj financirati: "Problem je že sedaj velik in se bo po pričakovanjih le še povečal. Požarno varnost sončnih elektrarn na stavbah je treba dodatno preučiti."