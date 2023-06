Skrivni oboževalec, ki Zemlji sledi že 2000 let

Zadnji dve tisočletji Zemlji na njeni poti okoli Sonca sledi manjši asteroid. Kljub dolgo trajajoči bližini med planetom in skalo, so ga astronomi opazili šele pred kratkim – letošnjega marca. Ker se je sprva zdelo, da kroži okoli našega planeta, in ne največje zvede Osončja, so menili, da gre za Luno. Kasneje se je izkazalo, da ima le zelo približno enake tirnice kot naš planet.

"Zemlja v bistvu nima nobene vloge pri njegovem gibanju, gre za čisto naključje," je ob razkritju asteroida 2023 FW13 povedal znanstvenik z Inštituta za vesoljske znanosti Alan Harris.

Raziskovalna skupina je skali, veliki kot en poltovornjak, nadela nadimek 'kvazi luna'. Gre za vesoljske predmete, ki se znajdejo blizu našega planeta in mu nekaj časa sledijo, običajno nekaj desetletij. A ta asteroid je nekoliko drugačen. Astronomi so namreč na podlagi njegove orbite izračunali, da se v naši bližini nahaja že dobrih 2000 let. K Zemlji naj bi zašel leta 100 pred našim štetjem. Za primerjavo – takrat naj bi se rodil Julij Cezar.

'Projekciji orbit se ne križata'

Od našega površja je majhen asteroid oddaljen približno 14,5 kilometra. Luna je od Zemljinega površja oddaljena 384.400 kilometrov. A Harris miri, da je zelo majhna verjetnost, da bi zadel naš planet. "Dobra novica je, da se projekciji orbit ne križata," je izpostavil.

2023 FW13 je marca prvi zaznal teleskop Pan-STARRS na Havajih, njegov obstoj pa so kmalu potrdili tudi drugi teleskopi. Mesec od odkritja majhnega asteroida so 2023 FW13 uvrstili tudi na seznam znanih objektov centra za majhne objekte Mednarodne astronomske zveze.