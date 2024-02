Skrivnosti globočin Baltskega morja: odkrili zid iz obdobja ledene dobe?

Ob nemški obali Baltskega morja se je skrival skoraj kilometer dolg zid, ki je morda star več kot 10.000 let, poroča Deutsche Welle . Steno, ki se razteza vzdolž morskega dna v Mecklenburškem zalivu, so opazili po naključju, ko so znanstveniki na študentskem potovanju leta 2021 približno 10 kilometrov od obale s posebnim sonarjem raziskovali morsko dno, poroča Guardian .

Informacije o odkritju so v ponedeljek zvečer objavili Leibnizov inštitut za raziskave Baltskega morja Warnemünde (IOW), Univerza v Rostocku in Univerza Christian-Albrechts v Kielu.

Zadnje raziskave pa so pokazale, da so raziskovalci pred tremi leti morda naleteli na izjemno pomembno najdbo na območju. Kamniti zid bi bil namreč lahko najstarejša doslej odkrita struktura v regiji Baltskega morja, ki jo je ustvaril človek.

Čeprav natančnega časa postavitve zidu ne morejo povedati, pravijo, da je bilo območje, na katerem so našli kamnito konstrukcijo, pred okoli 9800 leti prepredeno z gozdom. Druga možnost je, da je zid živali prisilil v bližnje jezero, jih upočasnil in tako olajšal delo lovcev, ki so čakali v kanujih, oboroženih s sulicami ali loki in puščicami.

Zid sestavlja skoraj 1700 kamnov. Okoli 1400 manjših kamnov povezuje skoraj 300 večjih balvanov, številni med njimi so pretežki, da bi jih lahko premaknila večja skupina ljudi. Glede na velikost in oblike 971 metrov dolgega zidu Geersen in njegovi kolegi menijo, da je malo verjetno, da je nastal zaradi naravnih procesov, kot bi bil na primer ogromen cunami, ki bi lahko kamne premestil v obliko zidu, ali pa da bi steno postavil premikajoči se ledenik.

Če gre resnično za starodavno lovsko stezo, je bil zid verjetno zgrajen pred več kot 10.000 leti, nato pa potopljen z dvigom morske gladine pred približno 8500 leti. "S tem se zid Blinkerwall uvršča med najstarejše znane primere lovske arhitekture na svetu in je potencialno najstarejša umetna megastruktura v Evropi," so povedali raziskovalci.