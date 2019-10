Po naključju odkrili skrivnostno orjaško galaksijo

"Bilo je zelo nenavadno, saj svetloba, ki smo jo opazili, ni bila povezana z nobeno znano galaksijo," je v študiji, ki jo je objavilAstrophysical Journal, zapisala Christina Williams. "Ko sem videla, da je galaksija nevidna na kateri koli drugi valovni dolžini, sem bila navdušena, kajti to je pomenilo, da je res daleč in skrita za oblaki prahu".

Tako je astronominja čisto po naključju odkrila masivno galaksijo, staro 12,5 milijarde let. Svetlobo so verjetno povzročili delci prahu, ki so jih ob nastanku v notranjosti galaksije segrevale zvezde. Oblaki prahu so zasenčili zvezde, kar je, s pozicije opazovanja z Zemlje, povzročilo nevidnost galaksije. "Ugotovili smo, da gre za masivno pošastno galaksijo, ki ima toliko zvezd kot naša Rimska cesta, nove zvezde pa tvori 100-krat hitreje kot naša galaksija," je povedal Ivo Labbe, soavtor strokovnega prispevka, sicer profesor s Swinburneove univerze za tehnologijo v avstralskem Melbourneu.