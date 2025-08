Skrivnostna globokomorska bitja, ki jih dnevno spremlja več kot milijon ljudi

Raziskovalci, ki stojijo za daljinsko upravljanim vozilom, ki na globini 4000 metrov snema živa bitja, so v ponedeljek za agencijo AP povedali, da niso nikoli pričakovali, da bo njihova globokomorska odprava postala takšna senzacija na družbenih omrežjih.

"Argentinci so zelo strastni do vsega, kar se dogaja v Argentini," je dejala 40-letna Georgina Valanci , ko je v ponedeljek med kvačkanjem spremljala plavajoče prosojne ribe. "Mislim, da nas dejstvo, da se nekaj takega dogaja v naši državi, navdaja z nekakšnim ponosom," je dodala.

Regija, kjer se topli tok iz Brazilije sreča s hladnim tokom, ki prihaja s Falklandskih otokov, je znana po svoji slabo raziskani biotski raznovrstnosti. Podmorski robot, ki je opremljen z visokoločljivostnimi kamerami in najsodobnejšimi senzorji, pa zdaj prvič z izjemno jasnostjo in podrobnostmi ujame skrivnostne organizme podmorskega kanjona Mar de Plata.

"Zanimanje je bilo za nas veliko presenečenje. Navdalo nas je z veseljem, saj želimo širiti znanje med ljudi," je dejal vodja odprave Daniel Lauretta . Prenos v živo z raziskovalnega plovila za globokomorske raziskave se je začel minuli teden, trajal pa bo do 10. avgusta.

Argentinski raziskovalci in ameriški strokovnjaki iz neprofitne organizacije nekdanjega izvršnega direktorja Googla Erica E. Schmidta , fundacije Schmidt Ocean Institute, plovilo uporabljajo za kartiranje podvodne soteske, zbiranje vzorcev in prepoznavanje številnih novih vrst.

V potopih, ki trajajo približno osem ur na dan, kamera naleti na vrsto presenetljivih bitij, ki se skrivajo v globinah ob obali Buenos Airesa. Gledalci so lahko na posnetkih opazili oranžno morsko zvezdo, ki je bila tako svetle barve, da jo je marsikdo primerjal kar z risanim likom iz serije Spuži Kvadratnik, morsko kumaro, ki so jo poimenovali "sladki krompir", ter globokomorskega raka, ki je spominjal na dlakavega pajka.

Večina argentinskih raziskovalcev na odpravi prihaja iz vodilnega argentinskega organa za znanstveno financiranje in raziskave Coniceta. Prenos v živo pa osvetljuje delo inštituta v trenutku, ko je njegovo financiranje ogroženo. Argentinski predsednik Javier Milei si namreč prizadeva zmanjšati financiranje znanosti v državi. Z "motorno žago za birokracijo" želi oklestiti argentinske raziskovalne projekte in njihova nepovratna sredstva.

Državne znanstvene organizacije so v zadnjem letu in pol zaradi odpuščanj, zamrznjenih pogodb in odstopov zaradi slabih delovnih pogojev izgubile že 4000 delovnih mest. Conicet je lani utrpel 21-odstotno zmanjšanje proračuna. Mnogi ob tem opozarjajo, da ukrepi povzročajo dodaten beg možganov.

Raziskovalci so izkoristili porast javnega navdušenja nad Conicetom in v sredo pozvali k 48-urni stavki po vsej državi, s katero želijo opozoriti na njihov položaj.

Milei prenosa v živo sicer ni komentiral, so pa prezir nad njim izrazili njegovi zavezniki. "Namesto tega bi morali v živo prenašati vrtanje na morju," je dejal Alejandro Álvarez, uradnik v Mileijevi vladi, s čimer je imel v mislih naraščajočo proizvodnjo surove nafte. "To je čudovit proces ustvarjanja bogastva in izkoriščanja naravnih virov, ki bo Argentino naredil še večjo," je dodal.