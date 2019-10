Skrivnostni ameriški X-37B postavil nov rekord – 780 dni v vesolju

Prva izstrelitev plovil X-37B, ki se je začela leta 2010, je bila zasnovana, da bodo v vesolju le 270 dni. Skoraj desetletje pozneje pa so ta skrivnostna plovila, ki jih je ustvarjal tudi Boeing, v vesolju preživela že več kot 2.800 dni. V javnosti ni jasno, koliko plovil je bilo zgrajenih, na podlagi javnih objav pa lahko domnevamo, da najmanj dve. "Danes obeležujemo neverjetno razburljiv dan za 45. Vesoljsko krilo,"je rekel poveljnik Doug Schiess . "Naša ekipa se je dolgo pripravljala na ta dogodek in izjemno sem ponosen, da sta se njihovo trdo delo in predanost pokazala v današnjem varnem in uspešnem pristanku X-37B."

Kaj je namen teh plovil in kaj so njihove zmogljivosti, ni jasno, piše Science Alert. Nedavna izjava letalskih sil pravi, da preprosto izvaja "eksperimente, ki bodo pomagali pri zmanjšanju tveganj in boljšemu razvoju konceptov misij v prihodnosti".Dejstva o programu so skopa, znano je, da vojaško letalstvo razvija tehnologijo za vesoljske polete, ki bi bila lahko večkrat uporabljena. Samih letal sicer ne uporabljajo večkrat, preizkušali pa naj bi novi navigacijski sistem, načine za ponovni vstop v Zemljino atmosfero in varen pristanek na Zemlji. Letala X-37B so v javnosti priljubljena tudi zaradi svoje posebne oblike, v orbito jih izstrelijo na posebnih raketah, nato pa se odcepijo in začnejo opravljati svojo misijo.