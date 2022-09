Skrivnostni diamanti naj bi na Zemljo prišli po trku pritlikavega planeta

V raziskavi, ki so jo objavili v znanstveni reviji Proceedings of National Academy of Sciences, so z naprednimi tehnikami elektronske mikroskopije proučevali 18 vzorcev ureilitov, ki so jih našli v Avstraliji in Severni Afriki. Gre za posebno vrsto meteoritov, ki imajo unikatno mineralno sestavo.

Vsi vzorci so vsebovali grafit in večina je v sebi skrivala tudi majhne skrivnostne diamante, lonsdaleite, ki jim pravijo tudi zloženi oziroma šestkotni diamanti. Gre za najtršo snov, ki so jo doslej odkrili na Zemlji.

Tako kot navadni diamanti so tudi lonsdaleiti kovalentni kristali ogljika. Razlika med njimi je, da so pri teh skrivnostnih diamantih kovalentne vezi oblikovane v šestkotne strukture, medtem ko so pri navadnih diamantih oblikovane v kubične strukture. Prav zaradi heksagonalne strukture naj bi bili lonsdaleiti tudi za okoli 58 odstotkov trši od običajnih diamantov, ki jih najdemo na Zemlji.