'Leteča cigara' bi bila lahko vesoljsko plovilo

Skrivnostni objekt v obliki cigare, ki so ga v našem osončju opazili preteklo leto, bi bil po mnenju astronomov s Harvarda lahko vesoljsko plovilo, poslano z namenom raziskovanja Zemlje. Objekt so poimenovali 'Oumuamua' kar pomeni 'sel, ki sega iz daljne preteklosti' , prvič pa ga je opazil Pan-STARRS 1 teleskop na Havajih oktobra 2017.

A vse od takrat so znanstveniki le s težavo razlagali njegovo nenavadno obliko in izvor. Raziskovalci so sprva domnevali, da gre za komet, nato so ga poimenovali za asteroid, na koncu pa so naznanili, da gre za prvi objekt nove vrste "medzvezdnih objektov".