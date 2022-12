Skupina s slovenskim strokovnjakom razvila sistem, ki omogoča nadgradnjo celic CAR-T

V tem sistemu je izražanje želene molekule časovno omejeno, prekine se, ko rakastih celic ni več, s tem pa se zmanjša možnost stranskih učinkov. Uni-Vect je načrtovan iz molekularnih komponent, ki izvirajo iz človeka, da bi se izognili potencialni imunogenosti in zagotovili zanesljivo in varno delovanje.

Dr. Anže Smole in njegov mentor iz ZDA, dr. Daniel J. Powell Jr. , sta idejno zasnovala, vodila in koordinirala šest let trajajočo raziskavo, v kateri je 26-članska mednarodna skupina razvila inovativen, klinično pomemben genski sistem, ki omogoča nadgradnjo celic CAR-T z novimi funkcijami.

Platformo so uporabili v treh različnih terapevtskih implementacijah in delovanje dokazali v laboratoriju in predkliničnih modelih na laboratorijskih živalih.

V prvi terapevtski implementaciji so v celice CAR-T dodali molekulo, ki okrepi delovanje imunskega sistema in na ta način izboljšali učinkovitost celic CAR-T proti čvrstim tumorjem. Uni-Vect je omogočil varno uporabo te molekule, kajti če ga niso uporabili, laboratorijske živali zaradi škodljivih stranskih učinkov molekule niso preživele.

V drugem primeru so se avtorji lotili nevarnega učinka citokinske nevihte. Ta se trenutno sicer uspešno zdravi z biološkim zdravilom tocilizumab. Celice CAR-T so nadgradili tako, da biološko zdravilo na osnovi tocilizumaba proizvajajo kar same in sicer le takrat, ko so rakaste celice prisotne. Laboratorijske živali brez vgrajenega varnostnega sistema so podlegle toksičnosti citokinske nevihte, nadgrajene celice CAR-T pa so uspešno odstranile rakaste celice, hkrati pa avtonomno zavirale citokinsko nevihto.

V tretji terapevtski aplikaciji pa so avtorji v celice CAR-T vnesli molekule, ki spadajo v družino transkripcijskih faktorjev, ki spreminjajo ustroj delovanja celic CAR-T. Želeli so izboljšati lastnosti celic CAR-T, ki so se ob dosedanjih kliničnih študijah in uporabi izkazale kot ključne za terapevtski uspeh. Razvili so celice CAR-T, ki se po injiciranju v laboratorijske živali bolje delijo.

Poleg terapevtskih implementacij so Uni-Vect uporabili tudi kot raziskovalno orodje, in sicer kot platformo za karakterizacijo novih imunskih receptorjev, specifično T-celičnih receptorjev za prepoznavanje neoantigenov, kot zelo atraktivnih tarč za zdravljenje raka.