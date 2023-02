Slaba novica za prepisovalce: orodje, ki v besedilu zazna umetno inteligenco

Zaradi porasta uporabe umetne inteligence pri opravljanju študijskih nalog med študenti in učenci, so nekatere univerze ter srednje šole v preteklih tednih uvedle več ukrepov – seminarske naloge se pišejo izključno na roke, v prostorih fakultete in ob prisotnosti učitelja, uporabo programskih orodij, kot je ChatGPT, pa so označili za goljufijo in obliko akademske nepoštenosti.

Čeprav strokovnjaki za umetno inteligenco opozarjajo, da v bitki s tako tehnologijo ni mogoče zmagati, je proizvajalec omenjene programske opreme sporočil, da je podjetje razvilo orodje, ki v besedilo odkriva prisotnost umetne inteligence. A pozor, saj da ' še ni popolnoma zanesljivo'.

Orodje 'še ni popolnoma zanesljivo'

V zadnjih preizkusih je orodje le v 26 odstotkih primerov pravilno razlikovalo med človeškim in umetno-inteligenčnim besedilom, poroča Guardian. "Nemogoče je zanesljivo odkriti celotno besedilo, nastalo s pomočjo umetne inteligence," so dejali v raziskovalnem laboratoriju Open AI, ki stoji za programom umetne inteligence.

Ob tem so dodali, da bodo novo orodje sčasoma izboljšali – tako kot ChatGPT bi se s količino vnesenih podatkov izboljšalo tudi orodje za analizo besedila. Trenutno je orodje najmanj zanesljivo pri zapisih, ki so krajši od 250 besed.