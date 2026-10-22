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Znanost in tehnologija

Sledi val kibernetskih napadov? Številne spletne strani po svetu ugasnili

London , 22. 10. 2026 09.59 pred 46 minutami 3 min branja 7

Avtor:
A.K. STA
Kibernetski napad

Potem ko so strokovnjaki prižgali alarm zaradi resne varnostne pomanjkljivosti v programskem jeziku PHP, so številne spletne strani po vsem svetu začasno nedosegljive. PHP namreč poganja skoraj 70 odstotkov vseh svetovnih spletnih strani. Strokovnjaki zdaj pričakujejo val kibernetskih vdorov. Poskus hekerjev, da bi ranljivosti izkoristili, so med drugim zaznali pri Amazonu. Ameriška Nacionalna varnostna agencija (NSA) prizadete organizacije poziva k začasnemu izklopu sistemov.

Ranljivost v izvorni kodi PHP je bila skrita več kot desetletje, njeno odkritje in izkoriščanje pa bi bilo za običajnega hekerja izjemno zahtevno brez pomoči sodobnih sistemov umetne inteligence. Ranljivost, ki je postala javno znana v torek, je sprožila opozorila ameriških in britanskih nacionalnih varnostnih agencij. Zaradi nje bo treba popraviti milijone spletnih strani po svetu, poroča Guardian.

Kot je na omrežju X sporočilo podjetje Wiz, ki je odkrilo ranljivosti, deset let staro ranljivost jedra jezika PHP ocenjujejo z oceno CVSS 9,2 od 10. To vpliva na okoli 70 odstotkov interneta, saj PHP omogoča delovanje približno 70 odstotkov svetovnih spletnih strani - od spletnih trgovin in novičarskih portalov do vladnih storitev.

Heker
Heker
FOTO: Shutterstock

Eden od strokovnjakov za internetno infrastrukturo je opozoril, da bi lahko ranljivost izkoristili ruski državni akterji ali organizirane kriminalne skupine za izvedbo kibernetskih napadov. Strokovnjaki zdaj pričakujejo val kibernetskih vdorov. Ker je popravek zdaj javno dostopen in ker sodobna orodja umetne inteligence omogočajo hitro analizo ranljivosti, strokovnjaki pričakujejo povečano število vdorov. Costin Raiu, soustanovitelj podjetja za raziskave kibernetskih groženj TLP:Black, je opozoril, da umetna inteligenca poganja pravo tekmo med napadalci in branilci. Kot je opozoril, smo priča tekmi za izkoriščanje ranljivosti.

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Začasno ugašanje spletnih strani po vsem svetu

Med državami, ki so začasno izklopile nekatere spletne storitve, so Belgija, Nizozemska, Finska, Francija in Nemčija, kjer oblasti pospešeno nameščajo varnostne popravke za kritično ranljivost.

PHP uporabljajo številne največje spletne platforme, med njimi WordPress, Wikipedia, Slack, Facebook ...

Fundacija Wikimedia je sporočila, da je v sredo preventivno izključila več sistemov, dokler ne bodo nameščeni ustrezni varnostni popravki. Organizacija, ki razvija PHP, je varnostni popravek izdala v sredo, potem ko so raziskovalci med preverjanjem kibernetske varnosti odkrili napako.

Poskus hekerjev, da bi ranljivosti izkoristili, so med drugim zaznali pri Amazonu, vendar njihove spletne strani zdaj že delujejo normalno. 

Nedosegljive so med drugim spletne strani nizozemskega inštituta za javno zdravje, nekatere svoje storitve je ustavilo dansko IT-podjetje Kombit, javne spletne storitve je začasno zaprla finska vlada, a te zdaj spet normalno delujejo.

S težavami in izklopi spletni strani so se, zlasti v sredo, soočali tudi v Nemčiji. Do davi so bile številne spletne strani ponovno na voljo, med njimi storitve v zveznih deželah Porenje-Pfalško, Posarje in Turingija.

Ameriška agencija za nacionalno varnost (NSA) je organizacijam, ki uporabljajo PHP, svetovala, naj sisteme začasno izključijo iz omrežja, če popravkov ne morejo namestiti takoj. Po navedbah NSA lahko ranljivost napadalcem omogoči neposreden dostop do datotečnega sistema ali podatkovne zbirke strežnika.

Podobno opozorilo je izdal tudi britanski Nacionalni center za kibernetsko varnost (NCSC), ki je organizacijam priporočil preverjanje morebitnih stranskih vrat, ki bi jih lahko namestili napadalci.

Za odkritjem umetna inteligenca

Podjetje OpenAI je sporočilo, da je sodelovalo v skupini raziskovalcev, ki je odkrila ranljivost, pri čemer naj bi pomembno vlogo odigrali najnaprednejši modeli umetne inteligence. Raziskovalec, ki je napako prvi odkril, pa je poudaril, da je uporabljal modele, ki so javno dostopni. Podjetje Calif je zapisalo, da je ranljivost odkrilo že 1. avgusta s pomočjo velikega jezikovnega modela in od takrat sodelovalo pri pripravi popravka. Tudi podjetje Wiz je sporočilo, da je napako odkrilo s pomočjo svojega orodja za avtonomno raziskovanje ranljivosti Wiz Atlas ter modelov Gemini 4 Argon in GPT-5.6 Sol.

Razlagalnik

PHP (kratica za Hypertext Preprocessor) je eden najbolj razširjenih odprtokodnih skriptnih jezikov, ki se izvaja na strani strežnika. Razvit je bil leta 1994 in je zasnovan posebej za spletni razvoj, saj omogoča ustvarjanje dinamičnih vsebin. Ko uporabnik obišče spletno stran, strežnik obdela PHP kodo in jo pretvori v HTML, ki ga nato prikaže v brskalniku. Zaradi svoje prilagodljivosti in združljivosti s skoraj vsemi operacijskimi sistemi je postal temelj za delovanje večine svetovnih spletnih strani, vključno s sistemi za upravljanje vsebin, kot je WordPress.

V računalniški varnosti so 'stranska vrata' oziroma 'backdoor' metoda za zaobiditev običajnih postopkov preverjanja pristnosti ali šifriranja, ki napadalcu omogoči nepooblaščen dostop do sistema. Ta vrata lahko v programsko opremo namestijo razvijalci za namene vzdrževanja, pogosteje pa jih tja s pomočjo zlonamerne kode vstavijo hekerji, ko enkrat pridobijo dostop do strežnika. Ko so enkrat nameščena, napadalcu omogočajo stalen in prikrit dostop do podatkov, nadzor nad strežnikom ali možnost izvajanja ukazov, ne da bi jih skrbniki sistema opazili.

Agencija za nacionalno varnost (NSA) je ena ključnih obveščevalnih služb Združenih držav Amerike. Poleg zbiranja obveščevalnih podatkov ima pomembno vlogo pri kibernetski varnosti, saj je odgovorna za zaščito ameriških vladnih komunikacij in informacijskih sistemov pred tujimi vdori. NSA pogosto sodeluje z zasebnim sektorjem in mednarodnimi partnerji pri odkrivanju kritičnih ranljivosti v programski opremi, saj lahko takšne napake ogrozijo nacionalno varnost in stabilnost globalne digitalne infrastrukture.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI7

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ares2
22. 10. 2026 11.49
In vi se bi šli v digitalizacijo z denarjem. Saj že obsatja ampak... Omenjate PHP. A SMF je pa varen protokol, glede forumov itd.? Spet bo nekdo služil...
Odgovori
+0
2 2
Artechh
22. 10. 2026 11.59
Denar je ze ves digitalizoran, dobis placo v vrecki?
Odgovori
+0
1 1
r h
22. 10. 2026 11.43
Modernizacija
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
22. 10. 2026 11.35
🤣🤣 in vi bi digitalni €? Svašta. Da niso spet Rusi, sprašujem za prijatelja, ima namreč strah pred paštetniki, ki skačejo ven.
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+6
6 0
trollolll
22. 10. 2026 12.09
to kar ti pise na trr je pa fizicni denar, ane? tam na tvojem kupcku v banki... en ga skrbno preklada sem in tja, zato pa zaracunavajo vodenje racuna :D
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0 0
tech
22. 10. 2026 11.30
Saj so popravki že zunaj.
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+1
1 0
VoxP
22. 10. 2026 11.05
KAJ SO PONOVNO TISTI RUSI KI IMAJO MIZERNO TEHNOLOGIJO ALI TISTI KI SE HVALIJO DA IMAJO TAZADNJO TEHNOLOGIJO
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+3
6 3
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