Sledi val kibernetskih napadov? Številne spletne strani po svetu ugasnili

Kot je na omrežju X sporočilo podjetje Wiz, ki je odkrilo ranljivosti, deset let staro ranljivost jedra jezika PHP ocenjujejo z oceno CVSS 9,2 od 10. To vpliva na okoli 70 odstotkov interneta, saj PHP omogoča delovanje približno 70 odstotkov svetovnih spletnih strani - od spletnih trgovin in novičarskih portalov do vladnih storitev.

Ranljivost v izvorni kodi PHP je bila skrita več kot desetletje, njeno odkritje in izkoriščanje pa bi bilo za običajnega hekerja izjemno zahtevno brez pomoči sodobnih sistemov umetne inteligence. Ranljivost, ki je postala javno znana v torek, je sprožila opozorila ameriških in britanskih nacionalnih varnostnih agencij. Zaradi nje bo treba popraviti milijone spletnih strani po svetu, poroča Guardian.

Eden od strokovnjakov za internetno infrastrukturo je opozoril, da bi lahko ranljivost izkoristili ruski državni akterji ali organizirane kriminalne skupine za izvedbo kibernetskih napadov. Strokovnjaki zdaj pričakujejo val kibernetskih vdorov. Ker je popravek zdaj javno dostopen in ker sodobna orodja umetne inteligence omogočajo hitro analizo ranljivosti, strokovnjaki pričakujejo povečano število vdorov. Costin Raiu , soustanovitelj podjetja za raziskave kibernetskih groženj TLP:Black, je opozoril, da umetna inteligenca poganja pravo tekmo med napadalci in branilci. Kot je opozoril, smo priča tekmi za izkoriščanje ranljivosti.

Med državami, ki so začasno izklopile nekatere spletne storitve, so Belgija, Nizozemska, Finska, Francija in Nemčija, kjer oblasti pospešeno nameščajo varnostne popravke za kritično ranljivost.

PHP uporabljajo številne največje spletne platforme, med njimi WordPress, Wikipedia, Slack, Facebook ...

Fundacija Wikimedia je sporočila, da je v sredo preventivno izključila več sistemov, dokler ne bodo nameščeni ustrezni varnostni popravki. Organizacija, ki razvija PHP, je varnostni popravek izdala v sredo, potem ko so raziskovalci med preverjanjem kibernetske varnosti odkrili napako.

Poskus hekerjev, da bi ranljivosti izkoristili, so med drugim zaznali pri Amazonu, vendar njihove spletne strani zdaj že delujejo normalno.

Nedosegljive so med drugim spletne strani nizozemskega inštituta za javno zdravje, nekatere svoje storitve je ustavilo dansko IT-podjetje Kombit, javne spletne storitve je začasno zaprla finska vlada, a te zdaj spet normalno delujejo.

S težavami in izklopi spletni strani so se, zlasti v sredo, soočali tudi v Nemčiji. Do davi so bile številne spletne strani ponovno na voljo, med njimi storitve v zveznih deželah Porenje-Pfalško, Posarje in Turingija.

Ameriška agencija za nacionalno varnost (NSA) je organizacijam, ki uporabljajo PHP, svetovala, naj sisteme začasno izključijo iz omrežja, če popravkov ne morejo namestiti takoj. Po navedbah NSA lahko ranljivost napadalcem omogoči neposreden dostop do datotečnega sistema ali podatkovne zbirke strežnika.

Podobno opozorilo je izdal tudi britanski Nacionalni center za kibernetsko varnost (NCSC), ki je organizacijam priporočil preverjanje morebitnih stranskih vrat, ki bi jih lahko namestili napadalci.