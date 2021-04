Slovenski državljan iz BiH tihotapil 15 milijonov let stare fosile

Na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino so hrvaški policisti naleteli na pravo paleontološko odkritje. 17. aprila so ob 20.25 uri odprli prtljažnik osebnega avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami in v njem odkrili 82 fosilnih ostankov, za katere 46-letni voznik ni imel dokumentacije. Fosile so tako zasegli, voznika pa še preiskujejo.

Predstavniki hrvaškega naravoslovnega muzeja iz Zagreba so najdene fosile prevzeli, hranili jih bodo v muzeju, dokler lastništvo pravno ni razrešeno. Po prvih informacijah, ki jih navaja 24sata, fosili izvirajo iz Gračanice, ki leži na severovzhodu Bosne in Hercegovine, kjer se nahaja rudnik lignita.

Fosilni ostanki pripadajo več živalskim vrstam, so iz obdobja srednjega miocena oziroma stari približno 15 milijonov let, so pojasnili na novinarski konferenci."Po pregledu smo ugotovili, da gre za fosilne ostanke neprecenljive vrednosti," je dejal Dražen Japundžić iz naravoslovnega muzeja.

Največ je fosilnih ostankov zob in čeljusti prazgodovinskega slona (Gomphotheriumin Prodienotherium), izumrle vrste nosoroga (Brachypotherium), našli so tudi fosilne ostanke srnjadi, jelena, ter 3 do 4 fosile dvožilk, med njimi močerada. A najdeni fosilni ostanki niso bili očiščeni, prav tako niso bili profesionalno izkopani, zato bodo znanstveniki verjetno med njimi našli še druge živalske vrste, je še pojasnil Japundžić."Gre za dragocen in bogat fosilni material, ki nam bo zagotovo dal nove znanstvene podatke o življenju, podnebju in okolju iz časa prazgodovine na območju Srednje Evrope."

Če so fosili za paleontologe dragoceni zaradi novih informacij, ki jim jih lahko podajo, pa imajo za tihotapce veliko denarno vrednost - za odkrite ostanke bi bili zbiratelji pripravljeni odšteti tudi več deset tisoč evrov, je še pojasnila hrvaška policija.