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Znanost in tehnologija

Slovenci ciljajo na vesolje: mladi inženirji po znanje v Cape Canaveral

Cape Canaveral, 28. 09. 2026 20.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
vesoljski satelit

Pot v prihodnost se vedno začne z učenjem. To zavedanje je vodilo slovensko podjetje, ki se želi ukvarjati z vesoljsko tehnologijo. Mladim inženirjem bodo omogočili izobraževanje v ZDA, cilj pa - postaviti Slovenijo v vesolje, dobiti slovenske satelite in tako Slovenijo dvigniti do zvezd. Janez Usenik.

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vesolje sateliti slovenska tehnologija inženirji izobraževanje

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