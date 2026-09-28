Slovenci ciljajo na vesolje: mladi inženirji po znanje v Cape Canaveral

Pot v prihodnost se vedno začne z učenjem. To zavedanje je vodilo slovensko podjetje, ki se želi ukvarjati z vesoljsko tehnologijo. Mladim inženirjem bodo omogočili izobraževanje v ZDA, cilj pa - postaviti Slovenijo v vesolje, dobiti slovenske satelite in tako Slovenijo dvigniti do zvezd. Janez Usenik.