Znanost in tehnologija
Slovenci ciljajo na vesolje: mladi inženirji po znanje v Cape Canaveral
Pot v prihodnost se vedno začne z učenjem. To zavedanje je vodilo slovensko podjetje, ki se želi ukvarjati z vesoljsko tehnologijo. Mladim inženirjem bodo omogočili izobraževanje v ZDA, cilj pa - postaviti Slovenijo v vesolje, dobiti slovenske satelite in tako Slovenijo dvigniti do zvezd. Janez Usenik.
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