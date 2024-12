Slovenci s svojo pametno bojo navdušili na tehnološki konferenci

Če kaj, pa Slovencem ne zmanjka idej. In če jih uspejo še izpeljati, nastane takšna zgodba, kot so jo spisali v slovenskem start upu VisionAnchor, ki se je na tehnološki konferenci Web Summit na Portugalskem uvrstil med deset najboljših na svetu. Predstavili so namreč svojo pametno bojo, ki uporabnikom omogoča, da s pomočjo aplikacije spremljajo, kje se nahaja njihovo sidro. S tem pa izboljšujejo varnost sidranja. Boja, ki je že naprodaj, je pritegnila pozornost navtičnih navdušencev z vsega sveta, izdelujejo pa jo prav v Sloveniji. In kako so podjetniki sploh prišli do ideje o pametni boji?