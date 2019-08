Slovenija bogatejša za evropski projekt na področju e-mobilnosti

Partnerji projekta bodo med drugim raziskovali nezavedne preference uporabnikov e-vozil, saj si prizadevajo razvoj tehnologije prilagodili subjektivnim pričakovanjem uporabnikov. "Želimo si tehnologijo, ki bo uporabnikom omogočila čim bolj intuitivno izkušnjo uporabe e-vozil, hkrati pa ne bo imela negativnih vplivov na elektroenergetski sistem," so sporočili iz podjetja ELES.

Prepričani so, da je ravno zaradi možnih negativnih vplivov hitre rasti e-mobilnosti pomembno, da se z e-mobilnostjo ukvarjajo tudi sistemski operaterji elektroenergetskega omrežja. Prva, ki sta k temu pristopila in se tesno povezala z avtomobilsko industrijo, sta sistemska operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja iz Slovenije in Španije, so pojasnili iz ELESA: "Naše podjetje s tem ne samo v Sloveniji ampak tudi v Evropi postaja nosilec povezovanja e-mobilnosti in elektroenergetskega sistema kot celote."

Po besedah ELESA je projekt INCIT-EV zasnovan tako, da podpira koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8, ki so ga razvili strokovnjaki njihove družbe. Za cilj so si namreč zastavili, da bodo uporabniki svoja e-vozil polnili čim bolj enostavno in intuitivno ter da bo njihova uporabniška izkušnja čim boljša. "S tem projektom bo ELES slovenski koncept E8 razširil tudi na evropsko raven," so zatrdili.