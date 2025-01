'Slovenija je majhna država na Zemlji, a velika v vesolju'

Polnopravno članstvo v Esi, ki ga Slovenija uradno obeležuje danes, predstavlja pomemben mejnik v razvoju države, je na novinarski konferenci ob robu vrha med Eso in Slovenijo v Rimskih Termah poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Han.

Slovenijo so po njegovih besedah do tega dosežka pripeljale dolgoletne aktivnosti, med katere sodijo sprejem vesoljske strategije, ustanovitev vesoljske pisarne in zagotovitev financiranja sektorja. "Ključno je, da imamo tudi jasno vizijo. Slovenija bo vztrajala pri financiranju in sodelovanju," je napovedal.

Posebej je izpostavil priložnosti, ki jih članstvo prinaša podjetjem. V pomoč jim bo dejstvo, da se je Slovenija Esi že dokazala na različnih področjih - od razvoja satelitskih programov do različnih namenskih aplikacij. "Priložnosti v vesoljskem sektorju je res veliko," je poudaril.