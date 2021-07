Slovenija kot tretja na svetu z inovativnim zdravilom za zdravljenje holesterola

V UKC Ljubljana so predstavili novo terapijo za zdravljenje zvišanih vrednosti LDL-holesterola. Prednost novega zdravila je, da ga bolnik prejme enkrat na šest mesecev, z njim pa je možno raven holesterola dolgoročno zmanjšati za do 60 odstotkov. V Sloveniji so prvi štirje bolniki novo zdravilo prejeli pred dvema tednoma, so sporočili.

Kot največjo prednost nove terapije za zdravljenje zvišanih vrednosti holesterola je strokovni direktor interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Zlatko Fras izpostavil dejstvo, da bolnik zdravilo prejme le dvakrat na leto in tako ni prisiljen k rednemu jemanju zdravil za zdravljenje zvišanih vrednosti holesterola. A so, kot je na današnji novinarski konferenci še pojasnil Fras, raziskave pokazale, da je redno jemanje zdravil v kombinaciji z intenzivnim zdravljenjem ključno za zmanjševanje tveganja za srčno-žilne bolezni. Ne zadostuje namreč, da je zdravilo v rabi in da ga zdravniki lahko bolnikom predpišejo, nujno je, da ga ti tudi redno uživajo. Številni bolniki pa zdravil, ki bi jih morali jemati vsakodnevno, tega ne počnejo dosledno ali pa jih prenehajo jemati po določenem času, je še opozoril Fras. Ker bodo bolniki omenjene nove oblike zdravljenja deležni neposredno v zdravstveni ustanovi in bo bolnik ponje moral priti fizično, bo to po besedah Frasa zagotovilo učinkovito kontinuirano zdravljenje. Drugačne načine zdravljenja potrebujemo tudi zato, ker preveliko število bolnikov ne dosega ciljnih vrednosti holesterola LDL, mnogi pa tudi ne prenašajo statinov, ki so temelj zdravljenja povišanega holesterola. Statini se namreč vpletajo v nastajanje holesterola v telesu, saj s hrano v telo vnesemo le manjši del holesterola, ključen pa je tisti del, ki ga telo proizvaja samo, je pojasnil Fras. Kot je še razložil, novo zdravilo v obliki interferenčne RNK bazira na protitelesih proti molekuli PCSK9, ki so jih odkrili pred desetimi leti. Dvojnovijačna RNK je konstruirana tako, da se veže specifično na jetrne celice in posledično povzroča boljšo razgradnjo škodljivega holesterola LDL v telesu. Številni bolniki zdravil, ki bi jih morali jemati vsakodnevno, tega ne počnejo dosledno ali pa jih prenehajo jemati po določenem času. FOTO: Shutterstock Zdravilo prejeli prvi štirje bolniki Slovenija je sicer za Avstrijo in Nemčijo tretja država, ki je že začela uporabljati novo zdravilo. Pred dvema tednoma so ga prejeli prvi štirje bolniki, ki za zdaj ne poročajo o pojavu neželenih stranskih učinkih, je še dejal Fras. Prvi so zdravilo pri bolnikih s povišanimi vrednostmi LDL-holesterola uporabili v Avstriji, kjer je zdravilo od konca januarja prejelo 40 bolnikov. Po treh mesecih pri njih beležijo znižanje ravni holesterola med 40 in 50 odstotki, je pojasnil internist in kardiolog z Interne klinike UKC Dunaj Walter Speidl. Kot je še ocenil, nov način zdravljenja predstavlja "evolucionarno zdravilo za zniževanje LDL-holesterola pri bolnikih". Bolezni‌ ‌srca‌ ‌in‌ ‌ožilja‌, prvenstveno tiste, ki jih povzroči ateroskleroza, ‌ostajajo‌ ‌glavni‌ ‌vzrok‌ ‌smrtnosti‌ ‌v‌ razvitem svetu. ‌ ‌Dejstvo, da je hiperholesterolemija eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za aterosklerozo pomeni tudi ‌potrebo‌ ‌po‌ razvoju ‌inovativnih‌ ‌načinih‌ ‌zdravljenja‌ ‌bolnikov,‌ s katerimi bi bilo mogoče ‌‌doseči‌ ‌ustrezne‌ ‌vrednosti‌ ‌holesterola‌ ‌LDL pri kar največjem številu zelo visoko ogroženih bolnikov.‌ ‌Zmanjšanje‌ ‌tveganja‌ ‌za‌ ‌aterosklerotično pogojene‌ ‌bolezni‌ ‌srca‌ ‌in‌ ‌žilja‌ je ‌sorazmerno‌ ‌z‌ ‌znižanjem‌ ‌holesterola v LDL‌ ‌in‌ ‌dolgotrajnim‌ ‌ohranjanjem‌ ‌znižanih‌ ‌vrednosti.