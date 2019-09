Slovenija napredovala na lestvici digitalne konkurenčnosti

Kot so sporočili z Inštituta za ekonomska raziskovanja, je prvih pet mest lestvice v primerjavi z lani ostalo nespremenjenih. Preostanek deseterice sestavljajo Nizozemska, Finska, Hongkong, Norveška in Južna Koreja.

Svojo uvrstitev je v primerjavi z lanskim letom izboljšalo kar nekaj azijskih držav. Hongkong in Južna Koreja sta se zavihtela med najboljših deset držav na lestvici, Tajvan in Kitajska pa sta napredovala na 13. oz. 22. mesto.

Med državami, ki so se EU pridružile leta 2004 ali pozneje, sta se bolje od Slovenije uvrstili Litva (30. mesto) in Estonija (29.), vendar se je njuna prednost pred Slovenijo v zadnjem letu zmanjšala. Slabše od Slovenije so se med članicami EU uvrstile Grčija (53.), Hrvaška (51.), Slovaška (47.), Romunija (46.), Bolgarija (45.), Madžarska (43.), Italija (41.), Češka (37.), Latvija (36.), Portugalska (34.) in Poljska (33.).

"Kljub zmanjšanju javnih in podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj ter nazadovanju na področju inovativnosti slovenskih podjetij v zadnjih letih torej IMD ugotavlja napredek Slovenije za dve mesti. Ta sicer majhen pozitiven premik gre po našem mnenju pripisati več dejavnikom, kot so povečanje uporabe novih tehnologij, boljša obveščenost širše javnosti o pomenu digitalizacije in robotizacije za družbeni napredek, prodor nekaterih uspešnih IKT podjetij na izvoznih trgih, vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo ter izboljšanje regulativnega okvira," so zapisali na inštitutu.