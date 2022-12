Slovenija po gostoti robotov v proizvodnji v evropskem in svetovnem vrhu

Kot so povedali na Inštitutu Jožefa Stefana (IJS), so se ob organizaciji dogodka povezali z največjim inovacijskim ekosistemom na področju proizvodnje v Evropi EIT Manufacturing, katerega člani so tudi sami. Med drugimi uspešnimi slovenskimi in evropskimi podjetji so bila Revoz, Magna, Danfoss, Iskra, Pipistrel, Voest-Alpine, Yaskawa ter RLS Merilna tehnika.

Na ponedeljkovih in torkovih druženjih so razpravljali tudi o možnostih sodelovanja med raziskovalci in podjetniki pa tudi iskali možnosti za izboljšanje inovacijskega okolja. Ob tem so kot dober primer inovativnosti in sodelovanja izpostavili projekt SmartFlexCell, ki ga IJS v okviru EIT Manufacturing koordinira s partnerji iz Španije, Danske in Litve s ciljem izdelati nov produkt - rekonfigurabilno robotsko celico. Kot so dodali, bodo produkt razvili na inštitutu, kasneje pa ga bodo proizvajali širom Evrope.

Robotike v proizvodnji vse več

Kakšne pa so možnosti za krepitev inovacijskega eko-sistema na področju proizvodnje doma in v Evropi ter start-up sceni? "Dejstvo je, da podatki niso slabi," odgovarjajo na IJS. Kot so utemeljili, so se namestitve robotov v Evropi v lanskem letu povišale za skoraj četrtino in tako dosegle nov vrh.

"Povpraševanje avtomobilske industrije je bilo stabilno, povpraševanje splošne industrije pa se je povečalo za 51 odstotkov, kar vsem udeleženim vpliva optimizem za naprej," so tudi dodali.