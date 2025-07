Slovenija pri umetni inteligenci zaostaja na vseh področjih

V Sloveniji je indeks uporabe umetne inteligence 44, kar je osem točk nižje od globalnega povprečja. Vsakodnevno ali pogosto jo uporablja 20 odstotkov ljudi v starosti med 18 in 24 let ter 27 odstotkov ljudi v starosti med 25 in 34 let. Dobra tretjina v starosti med 18 in 24 let ter manj kot polovica v starosti med 25 in 35 let je ni uporabila še nikoli.

Med starejšimi od 55 let jih 80 odstotkov umetne inteligence ni uporabilo še nikoli ali jo uporablja redko. Pogosto ali vsakodnevno umetno inteligenco uporablja osem odstotkov ljudi v starosti med 55 in 64 let.

Razlike med spoloma pri uporabi umetne inteligence v Sloveniji ni, na globalni ravni pa jo moški uporabljajo nekoliko pogosteje, vendar je razlika majhna.