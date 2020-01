Slovenija s centrifugo vstopa v novo ero vesoljsko-medicinskih raziskav

Da Slovenci blestimo na znanstvenem področju, smo že večkrat dokazali, in tako se je izkazalo tudi tokrat. Evropska vesoljska agencija (ESA) je izbrala kar tri slovenske strokovnjake, ki bodo pomagali pri razvoju splošnih tehnologij in človeških ter robotskih raziskav, o čemer smo že pisali prejšnji teden. Nejc Smrkolj Koželj , Simon Maleja in Adam C. McDonnell so imena, ki bodo do enega leta, lahko pa tudi dlje, del ESINE raziskovalne zgodbe.

Adam C. McDonnell je zaradi svojega širokega znanja in sodelovanja pri številnih raziskavah dobil priložnost, da se izkaže na ESI.

Obiskali smo dr. Adama C. McDonnella, člana ekipe Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko Instituta Jožef Stefan in njegovega sodelavca dr. Igorja B. Mekjavića, vodjo Planiškega laboratorija Instituta Jožef Stefan in laboratorija za okoljsko in ekstremno fiziologijo na Institutu Jožef Stefan, ki tesno sodelujeta že devet let.

McDonnellu je ESA zaupala, da bo v Planiškem laboratoriju Instituta Jožef Stefan pomagal znanstvenikom priti do pomembnih spoznanj, ki bodo med drugim koristila astronavtom med potovanjem na Mars. McDonnell in Mekjavić ter seveda celotna ekipa so namreč s številnimi inter- in multidisciplinarnimi mednarodnimi raziskavami Planiškemu laboratoriju zgradili izjemen ugled. Zato bodo v Planici v naslednjih petih letih raziskovali na področju vesoljske fiziologije in medicine.