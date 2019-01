Slovenka patentirala izjemen inovativni volumetrični 3D-tisk

Slovenska inovatorka Nataša Muševič je z novo tehnologijo dosegla, da bo koncept konvencionalnega 3D-tiska, pri katerem se predmet izdela v zaporednih plasteh, počasi stvar preteklosti. Patentirana tehnologija namreč opisuje inovativni volumetrični 3D tisk, pri katerem se predmet izdeluje prek izdelave posamičnih volumetričnih oziroma prostorskih delov končnega predmeta, so sporočili iz Zavoda Park, ki je projekt Muševičeve podprl z organizacijo delovne skupine.

O izjemnem slovenskem izumu že poročaj strokovni mediji v tujini."Izum uvrščajo med peščico rešitev, ki odpirajo nove poti v razvoju industrijskega 3D tiska," so navdušenje tujih strokovnih medijev povzeli iz Zavoda Park. Na primer, v prispevku na portalu 3dprintingmedia.network je zajet pregled znanih rešitev za volumetrični 3D tisk. Tehnologijo, ki je predmet slovenskega patenta, uvršča v sam vrh inovacij s tega področja, saj patent rešuje nekatere predhodno nerešene probleme.

V Sloveniji so Muševičevi patent za to rešitev podelili 31. decembra lani.

Patent opisuje stroj, v katerem se z magnetno levitacijo pozicionira praškasti material v določen tridimenzionalni tiskalni prostor, kjer se material stali z energijo vsaj dveh prekrivajočih se snopov elektronov. "Prednosti patentirane tehnologije so številne, glavni pa sta hitrost tiska in bolj učinkovita poraba materiala," so zatrdili iz Zavoda Park.

3D-tisk kovin postaja vse bolj razširjen v letalski in avtomobilski industriji. Za izdelavo določenih visokotehnoloških sestavnih delov letal, plovil, vozil in podobnega se danes že uporabljajo 3D-tiskani kosi. Tehnologija je napredovala, vendar pa je velika omejitev ostala hitrost 3D-tiska kovin. Zato je izum Muševičeve, ki je plod njenega dolgoletnega dela, pomembna izboljšava na tem področju, so še dodali v zavodu.