Slovenska znanstvenika odkrila črevesne bakterije za zniževanje holesterola

Slovenska znanstvenika sta sodelovala pri raziskavi, s katero so odkrili posebno vrsto bakterij, ki v črevesju porabljajo holesterol in lahko pomagajo pri zniževanju holesterola in tveganja za bolezni srca in ožilja pri ljudeh. Sodelujoči v študiji se nadejajo, da bodo z razumevanjem črevesnih bakterij prišli do novih možnosti za terapije.

Bolezni srca in ožilja so vodilni razlog smrtnosti v zahodnem svetu, kjer predstavljajo tretjino vseh smrti. Pojavnost te skupine bolezni, ki vključuje diabetes tipa 2, aterosklerozo, preveliko telesno težo in povišan krvni pritisk, se z leti vztrajno povečuje, okoljski dejavniki, ki vplivajo ali blažijo to skupino bolezni, pa niso docela poznani. Kot pojasnjuje prvi avtor študije Martin Stražar z inštituta Broad (Cambridge, Massachusetts), so za povečano tveganje za srčne bolezni značilne povišane ravni holesterola v krvnem obtoku posameznika. Najpogostejša in učinkovita terapija za nižanje krvnega holesterola je sicer terapija s statini, posebno vrsto zdravil, ki zavirajo encime, vključene v proizvodnjo holesterola. Vendar pa ima ta terapija veliko stranskih učinkov. Da bi se izognili visokemu holesterolu in tveganjem za bolezni srca in ožilja, se osebam priporočajo tudi prehranske smernice z nizkim holesterolom, kot je mediteranska prehrana.

"Kot alternativa pa se vse pogosteje omenja poseganje v črevesni mikrobiom, skupnost bakterij, ki s svojimi, povečini nepoznanimi beljakovinami vplivajo na številne spojine v krvnem obtoku, presnovo in zdravje posameznika. Hitra evolucija in prilagajanje teh bakterij predstavlja zakladnico beljakovin s še nepoznanimi funkcijami," je poudaril Stražar. Široka prisotnost bakterij v zahodnih populacijah pacientov Skupina raziskovalcev iz inštituta Broad in bolnišnice Massachusetts General Hospital, katere del je bila tudi slovenska znanstvenica Tina Lebar iz inštituta Wyss na univerzi Harvard, je tako v novi raziskavi ugotovila, da imajo črevesne bakterije vpliv tudi na bolezni srca in ožilja. V študiji, ki so jo objavili v reviji Cell, je identificirala posebne bakterije iz rodu Oscillibacter, ki v črevesju porabljajo holesterol in tako pomagajo pri zniževanju holesterola v krvi ter tveganja za bolezni srca in ožilja pri ljudeh. Stražar trdi, da so bile tovrstne bakterije do zdaj pomanjkljivo poznane, študija pa zdaj razkriva široko prisotnost teh bakterij v zahodnih populacijah pacientov. V okviru raziskave so raziskovalci analizirali laboratorijske izvide in meritve več kot tisoč bolnikov in prostovoljcev. Skupina je pri tem odkrila 26 predstavnikov rodu Oscillibacter, ki skupno predstavljajo tudi do nekaj odstotkov bakterijske biomase v črevesju. Z modernimi modeli umetne inteligence, ki določijo funkcije nepoznanim beljakovinam, so kot prvi pokazali, da rod proizvaja encime za razgradnjo holesterola. Na ta način lahko izbrane bakterije vplivajo na ravni holesterola v obtoku, kar trenutno testirajo na mišjih modelih.

