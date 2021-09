Najboljši je Oxford. Kje na lestvici pa so slovenske univerze?

THE 2022 sicer vključuje več kot 1600 univerz iz 99 držav, s čimer je to največja svetovna univerzitetna lestvica, so sporočili z Univerze na Primorskem (UP).

Letošnje uvrstitve so temeljile na več kot 108 milijonih citiranj v več kot 14,4 milijona znanstvenih publikacijah. Skupno je bilo zbranih več kot 430.000 podatkov iz več kot 2100 institucij, ki so podatke posredovale.

THE zagotavlja kredibilne podatke o univerzah za študente, akademsko skupnost, vlade in poslovni svet že od leta 2004. Lestvica univerz je oblikovana z namenom ocene univerzitetnih dosežkov na globalni ravni in z namenom zagotoviti vir, ki omogoča razumevanje različnega poslanstva in uspehov visokošolskih institucij, so ob tem navedli na primorski univerzi.

Ocena posamezne univerze obsega tri glavna področja: raziskovanje, učinke in poučevanje. THE nudi lestvico najboljših svetovnih univerz s poudarkom na raziskovalnem poslanstvu. Je edina globalna univerzitetna lestvica, ki ocenjuje raziskovalno usmerjene univerze z vidika vseh njihovih ključnih poslanstev: poučevanje (izobraževalno okolje), raziskovanje (obseg, sredstva in ugled), citiranost (raziskovalni vpliv), prihodke iz gospodarstva (prenos znanja) in mednarodni vidik (zaposleni, študenti in raziskave). Pri tem uporabljajo 13 natančno določenih kazalnikov delovanja, ki omogočajo razumljivo in uravnoteženo primerjavo.