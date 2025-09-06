Znanost in tehnologija
Slovenski avto na vodik nagrajen za najboljši dizajn
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Slovenski študentje so v Nemčiji dokazali, da je naše znanje na vrhunski ravni. Ekipa, v kateri so bili študentje fakultet za strojništvo ter elektrotehniko, se je udeležila tekmovanja Hydroman, kjer so študentje z vsega sveta skušali čisto sami ustvariti model avtomobila, ki vozi na vodik. Slovenski avto je dirko končal na šestem mestu, a naši študentje so pobrali dve nagradi: za najboljšo ekipo in najboljši dizajn, kar je izjemno priznanje.
