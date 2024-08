Slovenski dijak najboljši astronom na svetu

Z našimi dijaki gremo lahko do lune in nazaj. Slovenija je namreč na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike dobila najboljšega astronoma na svetu, peterica dijakov pa je domov prinesla še dve zlati in dve srebrni medalji in se na tem področju zavihtela med pet najboljših držav na svetu. Kako v vesolju upravljati satelit, kako z raketo pristati na Luni, to zanje niso nerešljivi izzivi.