Slovenski dijak najboljši mladi astronom na svetu

Kot so sporočili z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, je na olimpijadi v poljskih Katovicah sodelovalo 50 držav s približno 250 tekmovalci. Največji uspeh je dosegel slovenski dijak Gimnazije Bežigrad Peter Andolšek, ki je poleg absolutne zmage slavil tudi v dveh od treh kategorij v astronomskih opazovanjih in obdelavi astronomskih podatkov.