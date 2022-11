Slovenski fizičarki uspelo: za svoj projekt dobila 1,5 milijona evrov

Na Evropski raziskovalni svet (ERC) je sicer prispelo 2932 projektnih predlogov z vseh znanstvenih področij, med vsemi pa so za financiranje izbrali 408 projektov. Med izbranimi je tudi projekt "Šibko vzbujane kvantne simetrije (DrumS)" dr. Zale Lenarčič z Instituta Jožefa Stefana, ki je projekt prijavila kot prvo izbiro na ERC panel za fiziko trdne snovi in kot drugo izbiro na panel za osnovne gradnike snovi. "Na prvoizbranem panelu so prejeli 101 projektni predlog in za financiranje izbrali le 15 predlogov, kar pokaže, za kako odmeven uspeh gre," so ponosni na Institutu Jožef Stefan.

Dr. Zala Lenarčič, vodja skupine za Kvantne sisteme izven ravnovesja in sodelavka Odseka za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan, je na razpisu ERC pridobila prestižen 'ERC Starting Grant' v vrednosti približno 1,5 milijona evrov. Na Institutu Jožef Stefan so pojasnili, da je namen projekta DrumS "raziskati realističen potencial neravnovesnih kvantnih sistemov s simetrijami". "Nenavadne simetrije so v fiziki teoretično zanimive, skoraj nemogoče pa jih je najti v naravi ali uresničiti v eksperimentu."

Sicer pa je cilj projekta DrumS pokazati, da vzbujane realne sisteme s približnimi simetrijami lahko spravi v eksotična stanja, ki so fundamentalno presenetljiva, hkrati pa bi lahko imela tudi uporabno vrednost za kvantne tehnologije.

Simetrije v fiziki implicirajo ohranjene količine. Približne simetrije torej implicirajo približno ohranjene količine. Primer vsakdanjega vzbujanega sistema s približno ohranjeno količino je topla greda: steklena konstrukcija izolira notranjost in približno ohranja energijo, izgube pa kompenzira vzbujanje s sončnimi žarki. Tako je tudi na mrzel zimski dan s šibkim sončnim obsevanjem v topli gredi lahko precej vroče. Projekt DrumS želi pokazati, da ima podobno neproporcionalno velik efekt lahko tudi šibko vzbujanje na kvantnem nivoju, če le kompenzira zgolj majhne izgube približno ohranjenih količin in simetrij.

Projekt DrumS bo snoval teoretične napovedi in predloge protokolov za stabilizacijo eksotičnih kvantnih pojavov v realističnih pogojih, to je z laserskim vzbujanjem materialov in v kvantnih simulatorjih. Predlagan fundamentalni koncept kompenzacije nepopolnosti simetrij z vzbujanjem bi lahko revolucioniral področja črpanja energije, visokotemperaturnih izolatorjev, eksotične superprevodnosti in stabilnosti kvantih simulatorjev. Če bodo teoriji sledile tudi eksperimentalne potrditve znanstvenih partnerjev dr. Lenarčičeve po Evropi, bo projekt DrumS utrl pot novi funkcionalnosti kvantnih tehnologij, so še sporočili z Instituta Jožef Stefan.