Slovenski fizik odkril pojav, povezan s koncem vesolja

V sodelovanju s kolegi iz Velike Britanije in Nemčije je slovenski fizik dr. Jaka Vodeb s kvantno simulacijo pridobil dragocen vpogled v razpad lažnega vakuuma. Po novih spoznanjih bi vesolje popolnoma spremenilo svojo strukturo, svet, kot ga poznamo, pa bi se sesul kot hišica iz kart. Vendar šele čez več milijard let.

Fiziki so se dolgo spraševali, ali se proces razpada lažnega vakuuma lahko zgodi in koliko časa bi v tem primeru to trajalo. Raziskave na novih napravah in strojni opremi pa so jim omogočile nova spoznanja. Kvantni računalnik oz. t. i. kvantni žarilnik je znanstvenikom iz Slovenije, Nemčije in Velike Britanije omogočil opazovanje zapletenega "plesa" mehurčkov, ki vključuje njihovo nastajanje, rast in interakcijo v realnem času. To naj bi bil eden prvih primerov, ko so znanstveniki lahko neposredno simulirali in opazovali dinamiko lažnega vakuumskega razpada v tako velikem merilu.

Jaka Vodeb FOTO: Marjan Verč (IJS) icon-expand

V raziskavi, ki so jo opravili Univerza v Leedsu, Forschungszentrum Jülich, kjer je svoje podoktorsko usposabljanje opravljal dr. Jaka Vodeb z Instituta "Jožef Stefan", in Avstrijski inštitut za znanost in tehnologijo (ISTA), so skušali razumeti ključno uganko lažnega vakuumskega razpada in mehanizem, ki je v ozadju. Eksperiment je vključeval postavitev 5564 kubitov (osnovnih gradnikov kvantnega računalništva) v posebne konfiguracije, ki predstavljajo lažni vakuum. S skrbnim nadzorom sistema so raziskovalci lahko sprožili prehod iz lažnega v pravi vakuum, kar odraža nastanek mehurčkov, kot ga opisuje teorija razpada lažnega vakuuma.

Razumevanje lažnega vakuuma s primerom plastenke vode: Plastenko napolnimo z destilirano vodo in jo za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik. Voda v plastenki, v kateri ni prahu ali kemikalij, ki bi sprožile kristalizacijo v led, lahko ostane tekoča pod običajno točko zmrzovanja - metastabilno stanje. Ko plastenko vzamemo iz zmrzovalnika in jo potresemo, bo prekomerno ohlajena voda takoj zamrznila v led in tako prešla v stabilno stanje.

Vesolje FOTO: Shutterstock icon-expand