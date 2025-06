Slovenski raziskovalci odkrili dva nova gena

Znanost in tehnologija

Slovenski raziskovalci so znova pomembno prispevali k znanosti. Na Kliničnem inštitutu za genomsko medicino UKC Ljubljana so namreč nedavno odkrili dva nova gena. Gre za gen PHB1, ki je povezan z dedno atrofijo vidnega živca – boleznijo, ki lahko povzroči slepoto, ter gen CCT3, ki je del kompleksa TRiC – mutacije genov, ki povzročajo razvojne nepravilnosti možganov in zmanjšane intelektualne zmožnosti.