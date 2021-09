Slovenski raziskovalci razvili novo celično zdravilo za raka prostate

V sporočilu za javnost so na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zapisali, da so raziskovalci "razvili in klinično preskusili napredno avtologno celično zdravilo nove generacije za zdravljenje raka prostate". Po njihovih navedbah naj bi bilo preživetje bolnikov s karcinomom prostate, zdravljenih z avtolognimi imunohibridomi, pripravljenimi s fuzijo dendritičnih in tumorskih celic, povezano z zmanjšanjem populacije celic ubijalk v periferni krvi.

Rezultati so bili objavljeni v reviji Clinical and Translational Medicine in kažejo, da pri bolnikih niso zaznali resnih neželenih učinkov, kar je pri celičnih zdravilih lahko sicer težava.

Da bi zmanjšali neželene učinke, je raziskovalno-klinična skupina v Sloveniji razvila povsem avtologno celično cepivo, tako da je iz bolnikovih levkocitov pripravila dendritične celice, ki so specializirane za predstavljanje antigenov, in jih z elektrofuzijo združila z bolnikovimi lastnimi (avtolognimi) rakavimi celicami v imunohibridom (aHyC), ki ga je bolnik prejel intradermalno.