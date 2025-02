Slovenski raziskovalci razvozlali, kakšen vonj imajo staroegipčanske mumije

Raziskavo, v kateri so sodelovali konservatorji in kustosi Egipčanskega muzeja v Kairu ter raziskovalci iz Slovenije, Poljske in Združenega kraljestva, so objavili v prestižni znanstveni reviji Journal of the American Chemical Society, so sporočili s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (FKKT UL). Poleg vonja staroegipčanskih mumij študija razkriva nova spoznanja o praksah mumificiranja.

Kot so navedli, so raziskovalci izmerili in količinsko opredelili snovi, ki jih je oddajalo devet mumificiranih teles starodavnih Egipčanov, razstavljenih in shranjenih v egipčanskem muzeju v Kairu. Poleg tega je skupina usposobljenih človeških vohalcev opisala vonjave glede na njihove vohalne note, intenzivnost in prijetnost.