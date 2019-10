Slovenski raziskovalci: tumor na možganih mogoče odkriti z običajnimi preiskavami krvi

Da je diagnozo možganskega tumorja mogoče postaviti z uporabo običajnih, rutinskih krvnih preiskav, je dokazala raziskava slovenskih znanstvenikov - ti so prepričani, da odkritje omogoča povsem nov pristop v diagnostiko možganskih tumorjev.

Ob uporabi revolucionarnega algoritma strojnega učenja, ki ga je razvilo podjetje Smart Blood Analytics Swiss, je mogoče postaviti diagnozo možganskega tumorja z uporabo običajnih preiskav krvi, so dokazali prof. dr. Simon Podnar z Nevrološke klinike UKC Ljubljana, raziskovalci s Fakultete za računalništvo in informatiko UL in omenjeno podjetje - rezultate pa so predstavili v znanstvenem članku, pred dnevi objavljenem v reviji Scientific reports. Možganski tumorji veljajo za relativno redko, vendar pogosto usodno bolezen. Njihovo odkrivanje je zahtevno, saj se pogosto pojavljajo z zelo neznačilnimi težavami, kot sta glavobol in osebnostna spremenjenost. Običajno jih diagnosticirajo s pomočjo klinične slike in slikovne diagnostike.

V raziskavi, ki so jo raziskovalci UKC Ljubljana izvedli v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in z zagonskim podjetjem Smart Blood Analytics Swiss SA, so dokazali, da je z metodo strojnega učenja mogoče postaviti diagnozo tumorjev možganov tudi iz rezultatov rutinskih preiskav krvi, česar zdravniki sami brez tovrstne informacijske podpore ne morejo, so pri UKC Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost. Poleg tega se zaradi redkosti in resnosti bolezni pogosto opravi draga diagnostika, katere rezultati so največkrat negativni. Ob diagnostiki so pacienti navadno izpostavljeni tudi sevanju, natančnost preiskav pa tudi ni vedno optimalna. Omenjeni model strojnega učenja se je "naučil" prepoznati krvne vzorce pacientov z možganskimi tumorji na 15.176 krvnih vzorcih pacientov obravnavanih na nevrološki kliniki UKC Ljubljana, med katerimi jih je imelo 701 tumor živčevja, dodajajo.

Tumor na možganih sicer velja za redko, a pogosto usodno bolezen. FOTO: Shutterstock