Slovenski raziskovalci v 3D tehniki natisnili strukture znotraj živih človeških celic

V zadnjem desetletju je 3D-tiskanje postalo nepogrešljivo orodje tako v vsakdanjem življenju kot na številnih industrijskih in znanstvenih področjih. Raziskovalci Maruša Mur, Aljaž Kavčič, Uroš Jagodič, Rok Podlipec in Matjaž Humar z odseka za fiziko trdne snovi Instituta Jožef Stefan (IJS) pa so na tem področju dosegli nov preboj. Uspelo jim je namreč 3D-tiskanje mikroskopskih struktur neposredno znotraj živih človeških celic, kar odpira povsem nove možnosti za biologijo in medicino, so sporočili z IJS. Raziskavo so objavili v prestižni reviji Advanced Materials.

3D-tiskanje jim je uspelo s kombinacijo dveh naprednih tehnik. Najprej so v celico vbrizgali kapljico posebnega svetlobno-občutljivega materiala za tiskanje. Nato so jo z zelo natančno usmerjenim laserjem osvetljevali le tam, kjer so želeli ustvariti želeno obliko. Ker so laserski žarek premikali v vse smeri, so lahko v notranjosti celice oblikovali tridimenzionalne strukture najrazličnejših oblik, od preprostih geometrijskih vzorcev do mikrolaserjev in zelo zapletenih oblik, tudi drobnih figuric, kot so miniaturni sloni.