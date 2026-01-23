Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Slovenski raziskovalci v 3D tehniki natisnili strukture znotraj živih človeških celic

Ljubljana, 23. 01. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Slovenski raziskovalci v 3D tehniki natisnili strukture znotraj živih človeških celic

Raziskovalci z Instituta Jožef Stefan so uspeli v 3D tehniki natisniti mikroskopske strukture znotraj živih človeških celic. Proces bi lahko v prihodnosti ponudil nov način spremljanja in vplivanja na dogajanje v celicah ter prispeval k boljšemu razumevanju osnovnih življenjskih procesov in razvoju novih pristopov v biologiji in medicini.

V zadnjem desetletju je 3D-tiskanje postalo nepogrešljivo orodje tako v vsakdanjem življenju kot na številnih industrijskih in znanstvenih področjih. Raziskovalci Maruša Mur, Aljaž Kavčič, Uroš Jagodič, Rok Podlipec in Matjaž Humar z odseka za fiziko trdne snovi Instituta Jožef Stefan (IJS) pa so na tem področju dosegli nov preboj. Uspelo jim je namreč 3D-tiskanje mikroskopskih struktur neposredno znotraj živih človeških celic, kar odpira povsem nove možnosti za biologijo in medicino, so sporočili z IJS. Raziskavo so objavili v prestižni reviji Advanced Materials.

3D-tiskanje jim je uspelo s kombinacijo dveh naprednih tehnik. Najprej so v celico vbrizgali kapljico posebnega svetlobno-občutljivega materiala za tiskanje. Nato so jo z zelo natančno usmerjenim laserjem osvetljevali le tam, kjer so želeli ustvariti želeno obliko. Ker so laserski žarek premikali v vse smeri, so lahko v notranjosti celice oblikovali tridimenzionalne strukture najrazličnejših oblik, od preprostih geometrijskih vzorcev do mikrolaserjev in zelo zapletenih oblik, tudi drobnih figuric, kot so miniaturni sloni.

Preberi še Slovenski raziskovalci odkrili dva nova gena

Kot so poudarili raziskovalci, jih je presenetilo dejstvo, da je veliko celic ta postopek dobro preneslo. Po njem so se normalno gibale naprej in se celo delile, pri čemer je nastala struktura prešla v eno od novih celic.

Ta pristop raziskovalcem omogoča fizično oblikovanje notranjosti celic in ponuja močno novo orodje za raziskovanje delovanja življenja od znotraj navzven, so zapisali.

V prihodnosti bi znanstveniki te drobne objekte lahko uporabljali za poseganje v dogajanje znotraj celic, za označevanje posameznih celic in spremljanje njihovega razvoja skozi čas, pa tudi za gradnjo majhnih senzorjev, s katerimi bi lahko zaznali, kako se celice odzivajo na različne mehanske ali kemične vplive v njihovi notranjosti.

slovenski raziskovalci 3D tehnika celice mikroskopske strukture

Beograd z letečimi taksiji?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
23. 01. 2026 13.22
Bravo. Vsako tako odkritje šteje v svetu.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v ...'
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469