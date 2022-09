PRENOS V ŽIVO: Slovenski raziskovalci na novo odkrili dva gena

20. september je v Sloveniji dan genetike in ob tej priložnosti so v UKC Ljubljana predstavili dva pomembna strokovna dosežka Kliničnega inštituta za genomsko medicino (KIGM). Njihovi raziskovalci so namreč prvi v svetovnem merilu uspeli na novo odkriti in objaviti dva gena za človeške bolezni, in sicer gen za dilatativno kardiomiopatijo, težko bolezen srčne mišice, ki brez ustreznega zdravljenja vodi v smrt. Drugi gen pa je povezan z razvojnimi nepravilnostmi živčnega sistema pri otrocih, težko psihomotorično prizadetostjo in gluhostjo.

Pred kamere sta stopila dr. Aleš Maver, dr. med., in dr. Tanja Višnar, univ. dipl. biol., prva avtorja strokovnih člankov na temo odkritja obeh omenjenih genov.

Na dogodku pa bo sodeloval tudi prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik, predstojnik KIMG ter predsednik Evropskega združenja za humano genetiko, ki bo povedal še več o slovenski genetiki in slovenskem genomskem projektu.