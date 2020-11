Slovenski satelit Nemo-HD naredil prve posnetke iz vesolja, tisočič okoli Zemlje

"Petnajst dni po izstrelitvi smo dosegli dovolj zanesljivo usmerjanje satelita, da smo lahko prvič varno odprli sončno zaslonko in tako 18. 9. 2020 naredili prvi, zgodovinski posnetek s slovenskega satelita nad vzhodno Slovenijo. Čeprav so bili na posnetku samo oblaki, smo bili izredno veseli, saj smo prvič videli, da je občutljiv optični sistem zdržal kritične sile in pospeške med izstrelitvijo ter deluje," so zapisali na Centru odličnosti Vesolje-SI.