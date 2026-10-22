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Znanost in tehnologija

Slovenski sistemi delujejo nemoteno: kibernetskih napadov še niso zaznali

Ljubljana , 22. 10. 2026 11.44 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Hekerski napad

Medtem ko so državne ustanove in podjetja po vsem svetu v sredo zaradi resne varnostne grožnje začasno zaprli svoje spletne strani, v Sloveniji za zdaj vsi sistemi delujejo nemoteno. V nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT nimajo podatkov, da bi prišlo do napadov na domače ustanove.

Do zapiranja spletnih strani je prišlo po odkritih ranljivostih v programskem jeziku PHP, na katerem temelji velik del interneta. Programerji PHP so v sredo izdali popravek, oblasti po vsem svetu pa so zavezancem naročile, naj nemudoma popravijo svoja spletna mesta ali pa ranljive sisteme umaknejo iz omrežja.

Kot visoko je ogroženost kibernetske varnosti ocenil tudi slovenski urad za informacijsko varnost. Zavezancem po zakonu o informacijski varnosti je priporočil takojšnjo namestitev ustreznih popravkov. Uporabnikom in organizacijam, pri katerih to ni mogoče, pa je svetoval, naj ocenijo tveganje in po potrebi začasno omejijo dostop do izpostavljenih aplikacij oz. jih izolirajo od javnih omrežij ali uvedejo druge ustrezne zaščitne ukrepe.

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Po Zakonu o informacijski varnosti, ki je začel veljati junija lani, krog zavezancev zajema 18 sektorjev. Poleg subjektov javnega sektorja zakon zajema tudi nekatere gospodarske subjekte, predvsem velika in srednja podjetja. Kot zavezanci pa se lahko določijo tudi ostali pomembni organi ali entitete oziroma podjetja, ki so pomembna za delovanje v Sloveniji.

V Sloveniji za zdaj vse poteka normalno, je za STA zatrdil vodja SI-CERT Gorazd Božič. Je pa dodal, da lahko med samo nadgradnjo pride do motenj nekaterih storitev na spletu. To je odvisno od tega, kako bodo upravljalci sistemov izvajali te nadgradnje, je pojasnil.

Na programskem jeziku PHP po nekaterih ocenah temelji približno 70 odstotkov spletnih strežnikov, od spletnih trgovin in novičarskih portalov do državnih storitev. Zato je po Božičevih besedah dobro, da se zavedamo, da te ranljivosti obstajajo, in jih poskušamo čim hitreje odpraviti, da ne bi prišlo do kakšnih nepooblaščenih dostopov do infrastrukture.

Kaj pomeni to odkritje?

Odkriti ranljivosti v programskem jeziku PHP omogočata kriminalcem oddaljeno izvajanje zlonamerne kode na strežnikih. Če spletno mesto uporablja prizadeto različico PHP in ta ni bila pravočasno zaščitena, lahko napadalci prek zlonamerne kode dostopajo do osnovnih podatkovnih baz. To lahko povzroči krajo občutljivih podatkov o strankah, gesel ali kontaktnih podatkov.

Danes so še vedno prizadeta številna spletna mesta po svetu, poročajo tuje tiskovne agencije. Izvršni direktor podjetja Cloudflare Matthew Prince je za britansko televizijo Sky News povedal, da so po vsem svetu zaznali "milijone" poskusov hekerjev izkoristiti to ranljivost.

Za običajne uporabnike, ki brskajo po spletu na pametnih telefonih ali osebnih računalnikih, potrebe po ukrepanju ni. Ranljivosti so namreč odkrili na strežnikih v ozadju.

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php ranljivost

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