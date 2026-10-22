Slovenski sistemi delujejo nemoteno: kibernetskih napadov še niso zaznali

Do zapiranja spletnih strani je prišlo po odkritih ranljivostih v programskem jeziku PHP, na katerem temelji velik del interneta. Programerji PHP so v sredo izdali popravek, oblasti po vsem svetu pa so zavezancem naročile, naj nemudoma popravijo svoja spletna mesta ali pa ranljive sisteme umaknejo iz omrežja. Kot visoko je ogroženost kibernetske varnosti ocenil tudi slovenski urad za informacijsko varnost. Zavezancem po zakonu o informacijski varnosti je priporočil takojšnjo namestitev ustreznih popravkov. Uporabnikom in organizacijam, pri katerih to ni mogoče, pa je svetoval, naj ocenijo tveganje in po potrebi začasno omejijo dostop do izpostavljenih aplikacij oz. jih izolirajo od javnih omrežij ali uvedejo druge ustrezne zaščitne ukrepe.

Po Zakonu o informacijski varnosti, ki je začel veljati junija lani, krog zavezancev zajema 18 sektorjev. Poleg subjektov javnega sektorja zakon zajema tudi nekatere gospodarske subjekte, predvsem velika in srednja podjetja. Kot zavezanci pa se lahko določijo tudi ostali pomembni organi ali entitete oziroma podjetja, ki so pomembna za delovanje v Sloveniji. V Sloveniji za zdaj vse poteka normalno, je za STA zatrdil vodja SI-CERT Gorazd Božič. Je pa dodal, da lahko med samo nadgradnjo pride do motenj nekaterih storitev na spletu. To je odvisno od tega, kako bodo upravljalci sistemov izvajali te nadgradnje, je pojasnil. Na programskem jeziku PHP po nekaterih ocenah temelji približno 70 odstotkov spletnih strežnikov, od spletnih trgovin in novičarskih portalov do državnih storitev. Zato je po Božičevih besedah dobro, da se zavedamo, da te ranljivosti obstajajo, in jih poskušamo čim hitreje odpraviti, da ne bi prišlo do kakšnih nepooblaščenih dostopov do infrastrukture.

Kaj pomeni to odkritje?