Slovenski srednješolci uspešni na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike

Letošnji slovenski tekmovalci na olimpijadi v madžarskem mestu Keszthely ob jezeru Balaton so bili Marko Čmrlec z ljubljanske bežigrajske gimnazije, Jon Judežz Gimnazije Novo mesto, Vito Levstik z II. gimnazije Maribor, Matej Mali z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik terEma Mlinarz Gimnazije Vič. Srebrno medaljo sta osvojila Marko Čmrlec in Ema Mlinar, pohvalo pa je dobil Jon Judež.

Ekipo so na tekmovanju spremljali glavni mentor in vodja astronomske olimpijske ekipe Andrej Guštin iz Društva matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) Slovenije ter študenta Rok Kovačin Krištof Skok, so sporočili iz društva.