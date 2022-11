Slovenski startup prejel 25 milijonov evrov za razvoj športne aplikacije

Mark Kalin, Tomaž Dolenšek in Rudolf Leban, ustanovitelji zagonskega podjetja FitBeat, so si zadali nalogo, da bi čim več posameznikom omogočili, da s pomočjo aplikacije delijo svoje aktivnosti s prijatelji in skupaj dosegajo zastavljene cilje ter so za to tudi finančno nagrajeni. "Naš glavni cilj je spodbuditi posameznike k bolj aktivnemu življenjskemu slogu z nagrajevanjem za njihovo vadbo," je pojasnil Kalin. Mobilna aplikacija je namreč zasnovana na poslovnem modelu 'Gibaj in zasluži'. V njej so združeni najsodobnejši principi spletnega oz. mobilnega igričarstva, podprtega z modeli umetne inteligence in zapisom podatkovne baze na tehnologiji blockchain.