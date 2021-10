Slovenski uporabniki od Appla zahtevajo 27,5 milijona evrov odškodnine

S posodobitvijo operacijskega sistema 10.2.1. so bili oškodovani uporabniki modelov 6, 6 plus, 6s, 6s plus in SE, s posodobitvijo Ios 11.2. pa uporabniki modelov 7 in 7 plus.

Zavod Kolektiv 99 je odškodninsko tožbo zoper korporacijo s sedežem v Kaliforniji vložil na ljubljanskem okrožnem sodišču. Potrošnike, ki so bili zaradi Applovih ravnanj oškodovani, pozivajo, naj se evidentirajo prek obrazca na njihovi spletni strani in tako pripomorejo k nadaljnjemu postopku kolektivnega spora. Postopek za potrošnike ne pomeni nobenega stroška, so zapisali v sporočilu za javnost.

Apple je, kot so spomnili v zavodu, decembra 2017 izdal obvestilo, v katerem je priznal, da je preko sistemskih nadgradenj operacijskega sistema Ios namenoma upočasnjeval delovanje in zmanjševal nabor funkcionalnosti nekaterih starejših modelov iphonov, ne da bi o tem predhodno obvestil uporabnike teh telefonov.

S posodobitvijo omenjenega operacijskega sistema 10.2.1. so bili oškodovani uporabniki modelov 6, 6 plus, 6s, 6s plus in SE, s posodobitvijo Ios 11.2. pa uporabniki modelov 7 in 7 plus.

Zaradi priznanja in odkritij, povezanih z upočasnitvijo delovanja telefonov in poslabšano močjo baterij, je bil Apple tarča številnih tožb, naloženi pa sta mu bili tudi dve globi, in sicer v Italiji (10 milijonov evrov) in Franciji (25 milijonov evrov), so zapisali v zavodu.

Marca lani se je Apple v ZDA dogovoril za sodno poravnavo, v kateri bo lahko višina odškodnine, glede na število prijavljenih oškodovancev, znašala od 310 do 500 milijonov ameriških dolarjev, novembra pa se je dogovoril še za eno sodno poravnavo v zvezi z omenjenimi ravnanji, tokrat v znesku 113 milijonov ameriških dolarjev.

"Ocenjuje se, da je v Sloveniji potencialno oškodovanih med 112.500 in 187.500 uporabnikov telefonov iphone," so zapisali v Kolektivu 99.

Zavod v tožbi zatrjuje, da je zaradi Applovih ravnanj uporabnikom iphone 6 in 6 plus nastala škoda v višini 104 evrov, uporabnikom iphone 6s in 6s plus 165 evrov, uporabnikom iphone SE 127 evrov in uporabnikom iphone 7 in 7 plus 181 evrov.

Potrošniki, ki so telefon kupili v Sloveniji, bodo v primeru uspeha tožbe lahko uveljavljali svoje upravičenje do odškodnine z računom, bančnim izpiskom ali drugo obliko potrdila o plačilu, s katerim bodo lahko dokazali, da so v obdobju med 9. septembrom 2014 in 28. decembrom 2017 v Sloveniji kupili enega od omenjenih telefonov.

Kolektivni spor zoper Apple je prvi primer tovrstne kolektivne odškodninske tožbe v Sloveniji in tudi prvi primer Zavoda Kolektiv 99, ki se je odrazil v pripravi in vložitvi tožbe, pri čemer pa v zavodu obravnavajo tudi druge primere množičnih oškodovanj potrošnic in potrošnikov.

Kot so navedli, je v zadnjih fazah priprava kolektivne odškodninske tožbe zoper korporacijo Guess, ki je s kršitvami pravil konkurenčnega prava, ki jih je ugotovila Evropska komisija, oškodovala potrošnice in potrošnike v srednji in vzhodni Evropi.

"Verjamemo, da bo tožba tudi pomemben signal vsem potencialnim kršiteljem, da je Slovenija prostor, kjer se protipravna ravnanja ne izplačajo," je tožbo pospremil direktor zavoda Sašo Stojanovič Lenčič.

Odvetnik iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ki zastopa zavod, Aljoša Krdžić ocenjuje, da bo možnost skupinskega uveljavljanja zahtevkov v prihodnje pomembno prispevala k dvigu ravni poslovne kulture podjetij do posameznikov in bo zagotovo postala nepogrešljiva dopolnitev regulacije ravnanj ter uveljavljanja odgovornosti poslovnih subjektov za njihova neskladna ravnanja. "Za to pa je nujno, da potrošnice in potrošniki ter reprezentativni subjekti te možnosti, ko je to utemeljeno, tako kot v primeru Apple, tudi izkoristijo," je pozval.