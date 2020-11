Slovenski znanstvenik s sodelavci izdelal model, ki lahko napove širjenje virusa

Skupina raziskovalcev na kalifornijski univerzi Stanford je ustvarila računalniški model, ki lahko zelo natančno napove širjenje novega koronavirusa. Študijo so opravili v desetih večjih ameriških mestih, preučevali pa so gibanje 98 milijonov Američanov. Širjenje virusa so napovedali z analizo treh dejavnikov, ki vplivajo na tveganje za okužbo: katere kraje ljudje obiskujejo na dnevni bazi, kako dolgo se tam zadržujejo in koliko ljudi se v tistem času na tem kraju zbira.

"Zgradili smo računalniški model, s katerim smo analizirali, kako ljudje iz različnih demografskih okoljih in iz različnih sosesk obiskujejo različne kraje, ki so bolj ali manj natrpani. Na podlagi vsega tega bi lahko napovedali verjetnost novih okužb v katerem koli kraju ali času," je pojasnil slovenski raziskovalec in izredni profesor računalništva na univerzi StanfordJure Leskovec.