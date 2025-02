Slovo aplikacije Skype

"Z majem 2025 Skype ne bo več na voljo," je prek družbenega omrežja sporočila ekipa za pomoč uporabnikom. Pri tem so navedli, da se lahko uporabniki z računom Skype vpišejo v brezplačno različico aplikacije Microsoft Teams in tako ostanejo povezani z vsemi svojimi pogovori in kontakti.

Skype sta leta 2003 začela Skandinavca Niklas Zennström in Janus Friis v Estoniji. Storitev je zaživela avgusta tega leta in korenito spremenila spletno komuniciranje, s tem ko je omogočila brezplačne glasovne klice med računalniki ter cenovno ugodne klice z računalnikov na stacionarne in mobilne telefone.