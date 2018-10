V šestih letih zaradi 'selfijev' umrlo najmanj 259 ljudi

Indijski raziskovalci so se zakopali v podatke, ki so jih našli na spletu in novicah in skušali ugotoviti, kako pogost pojav je smrt zaradi selfijev. Med oktobrom 2011 in novembrom 2017 so našteli najmanj 259 smrti v 137 incidentih, ki so se zgodili, medtem ko so posamezniki skušali posneti selfie. Povprečna starost tistih, ki so umrli na tak način, je bila slabih 23 let, starostni razpon žrtev je sicer od 10 do 68 let.

Čeprav ženske v povprečju naredijo več selfijev, je med smrtnimi žrtvami zaradi tega početja več moških. "Okoli 72,5 odstotka (153) vseh smrtnih žrtev je bilo moških, 27,5 odstotka pa žensk," so zapisali v izsledkih raziskave, ki so jo podpisali Agam Bansal, Abhijith Pakhare in Samiksha Gupta z Indijskega inštituta za medicinske znanosti ter Chandan Garg z Oddelka za civilno inženirstvo Indijskega inštituta za tehnologijo v Kanpurju. Raziskovalci so ugotovili tudi, da so bile smrti pogosteje povezane s tveganim vedenjem. Prav zato je pri ženskah manj smrtnih nesreč zaradi selfijev, saj jih snemajo v manj tveganih okoliščinah.

Približno polovica smrtnih ponesrečencev spada v starostno skupino 20 do 29 let, 36 odstotkov smrti zaradi selfijev pa je v starostni skupini 10 do 19 let.

Kje je največ smrtnih nesreč zaradi selfijev?

Največ incidentov in smrti zaradi selfijev so našteli prav v Indiji – približno 50 odstotkov primerov. Sledijo Rusija, ZDA in Pakistan. Trije najpogostejši vzroki smrti med fotografiranjem sebe so utopitve, prometne nesreče in padci.

Najpogostejši načini utopitve med delanjem selfijev so, da posameznika odplakne val, da se prevrne čoln, da posameznik ne zna plavati, ali pa, da ne upošteva opozoril glede nevarnosti. Pri nesrečah v prometu gre največkrat za to, da so se posamezniki slikali pred bližajočim se vlakom. V ZDA pa so pogoste tudi smrti zaradi selfijev, ki so povezane s strelnim orožjem.