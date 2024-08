Smrtonosna vročina: tekme izven vrhunca poletja, več menjav pri ekipnih športih

OGLAS

Ekstremna poletna vročina je vse večja grožnja za vrhunske športnike, saj so primeri toplotne izčrpanosti in vročinskega udara vse pogostejši. Gledalci, zlasti tisti, ki pridejo iz hladnejših podnebij, so prav tako občutljivi na izjemno vročino. Zato večina svetovnih mest poleti v prihodnjih desetletjih ne bo mogla gostiti iger, saj bo enostavno prevroče, da bi jih lahko varno izpeljali, je pokazala CNN analiza podatkov CarbonPlana, neprofitne skupine, osredotočene na podnebne znanosti in analitiko. Toplotno obremenitev določajo kot kombinacijo toplote, vlažnosti, hitrosti vetra, kota sonca in oblačnosti, so pojasnili. In CarbonPlan je ugotovil, da bo do leta 2050 toplotni stres v skoraj vseh mestih v vzhodnem delu ZDA močno presegel še dopustno mejo. Podobno v številnih mestih drugod po svetu. Velik del vzhodne Kitajske, vključno s Pekingom in Šanghajem, bi bil precej nad mejo 27,8 stopinje Celzija, prav tako Hongkong in ogromni deli jugovzhodne Azije. Podobno velja za velik kos Evrope.

To pomeni, da bi lahko bila med naslednjimi kandidati za gostitev iger mesta kot so Oslo in Stockholm, ali pa južnoameriška mesta na visokih nadmorskih višinah. Glede na poročila je več kot 10 držav izrazilo zanimanje za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2036, vendar jih je le šest to objavilo javno ali uradno: Indija se poteguje za svoje zahodno mesto Ahmedabad, Indonezija pa za novo prestolnico v gradnji, Nusantara. Katar ponuja Doho, Turčija pa Istanbul. Poljska in Čile predlagata svoji prestolnici, Varšavo in Santiago. Podatki CarbonPlan kažejo, da bodo skoraj vsi na neki točki prekoračili mejo toplotnega stresa. Samo Santiago je vse leto pod pragom, tudi v najbolj vročem delu poletja. "V večjem delu sveta najhujša vročina v letu na žalost sovpada s časom, ko običajno potekajo poletne olimpijske igre," je za CNN povedala Oriana Chegwidden, podnebna znanstvenica pri CarbonPlanu. "In vročina bi res lahko predstavljala veliko tveganje v državah, ki se potegujejo za olimpijske igre leta 2036."

